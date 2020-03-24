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Генпрокурор зібрала Ситника і Холодницького на нараду

Вівторок, 24 березня 2020, 10:50
Генпрокурор зібрала Ситника і Холодницького на нараду

В Офісі Генерального прокурора проходить спільна нарада за участю генпрокурора Ірини Венедіктової та керівників Спеціалізованої прокуратури і Національного антикорупційного бюро.

Джерело: сайт ОГУ

Дослівно: "В Офісі Генерального прокурора розпочалася спільна нарада керівництва Офісу та Національного антикорупційного бюро України щодо ефективності роботи НАБУ і САП".

Деталі: Зазначаються, що Венедіктова, директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький планують обговорити "актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами".

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Передісторія: 

  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваХолодницькийСитник
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