Генпрокурор зібрала Ситника і Холодницького на нараду

В Офісі Генерального прокурора проходить спільна нарада за участю генпрокурора Ірини Венедіктової та керівників Спеціалізованої прокуратури і Національного антикорупційного бюро.

Джерело: сайт ОГУ

Дослівно: "В Офісі Генерального прокурора розпочалася спільна нарада керівництва Офісу та Національного антикорупційного бюро України щодо ефективності роботи НАБУ і САП".

Деталі: Зазначаються, що Венедіктова, директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький планують обговорити "актуальні проблеми виявлення та ефективність розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов’язані із відшкодуванням збитків, завданих державі корупційними злочинами".

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Передісторія: