Генпрокурор собрала Сытника и Холодницкого на совещание

В Офисе Генерального прокурора проходит совместное совещание с участием генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителей Специализированной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Источник: сайт ОГУ

Дословно: "В Офисе Генерального прокурора началась совместное совещание руководства Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно эффективности работы НАБУ и САП".

Детали: Сообщается, что Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий планируют обсудить "актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями".

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