Генпрокурор собрала Сытника и Холодницкого на совещание
В Офисе Генерального прокурора проходит совместное совещание с участием генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителей Специализированной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.
Источник: сайт ОГУ
Дословно: "В Офисе Генерального прокурора началась совместное совещание руководства Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно эффективности работы НАБУ и САП".
Детали: Сообщается, что Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий планируют обсудить "актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями".
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Предыстория:
- 5 марта в ходе внеочередного заседания Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку с должности.
- 17 марта Верховная Рада назначила и.о. диретора ГБР Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины.
- Выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований стал Александр Соколов.