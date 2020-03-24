Шмигаль провів телеміст з китайськими лікарями

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Вівторок, 24 березня 2020, 14:30

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що провів телеміст із провідними китайськими лікарями щодо протидії коронавірусу.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Щойно в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями. У містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний".

Деталі: Прем’єр наголосив, що наразі для подолання вірусу важливо об'єднати зусилля.

За словами Шмигаля, наразі Україна на початку боротьби з пандемією, і тому хотіла б отримати поради та навички, що здобули китайські партнери.

Він додав, що домовився з Китаєм, що подібні телемости між лікарями відбуватимуться "на більш регулярній основі в робочому порядку".

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до щонайменше 3 квітня запроваджено карантин. Міста закрили усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. 
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Українська правда
Теми: коронавірус Шмигаль Китай Covid-2019


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