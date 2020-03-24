Шмигаль провів телеміст з китайськими лікарями

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що провів телеміст із провідними китайськими лікарями щодо протидії коронавірусу.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Щойно в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями. У містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний".



Деталі: Прем’єр наголосив, що наразі для подолання вірусу важливо об'єднати зусилля.

За словами Шмигаля, наразі Україна на початку боротьби з пандемією, і тому хотіла б отримати поради та навички, що здобули китайські партнери.

Він додав, що домовився з Китаєм, що подібні телемости між лікарями відбуватимуться "на більш регулярній основі в робочому порядку".

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