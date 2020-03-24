Шмыгаль провел телемост с китайскими врачами

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Вторник, 24 марта 2020, 14:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что провел телемост с ведущими китайскими врачами по противодействию коронавирусу.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим".

Детали: Премьер подчеркнул, что сейчас для преодоления вируса важно объединить усилия.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина в начале борьбы с пандемией, и поэтому хотела бы получить советы и навыки, которые получили китайские партнеры.

Он добавил, что договорился с Китаем, что подобные телемосты между врачами будут проходить "на более регулярной основе в рабочем порядке".

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования. В Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 – вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. 
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Украинская правда
Темы: коронавирус Шмыгаль Китай Covid-2019


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