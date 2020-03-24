Шмыгаль провел телемост с китайскими врачами

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что провел телемост с ведущими китайскими врачами по противодействию коронавирусу.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим".

Детали: Премьер подчеркнул, что сейчас для преодоления вируса важно объединить усилия.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина в начале борьбы с пандемией, и поэтому хотела бы получить советы и навыки, которые получили китайские партнеры.

Он добавил, что договорился с Китаем, что подобные телемосты между врачами будут проходить "на более регулярной основе в рабочем порядке".

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Напомним: