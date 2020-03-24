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Оточення Зеленського розділилося на "за" і "проти" надзвичайного стану в країні

Вівторок, 24 березня 2020, 15:45
Оточення Зеленського розділилося на за і проти надзвичайного стану в країні

Рішення про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення президента Володимира Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента, УП. Off the record

Дослівно УП: "Перші виступають за жорсткі умови боротьби із коронавірусом, до них відносять Арсена Авакова, Сергія Шефіра. Також за введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, який навіть грозився піти у відставку, якщо рішення про НС не буде ухвалено. Мовляв, ситуація катастрофічна і він не хоче нести за неї відповідальність одноосібно.

Інша група, до якої входить сам президент та голова його офісу Андрій Єрмак, проти введення НС. І на таке "світосприйняття" вплинули розмови Зеленського із представниками великого бізнесу".

Деталі: 16 березня Зеленський зібрав в офісі президента бізнесменів та олігархів і попросив про допомогу.

Відзначається, що саме представники великого бізнесу виступають проти введення НС та наводили президенту аргументи з цього приводу.

Що було раніше: За словами співрозмовників УП, Зеленський особисто втрутився у конфлікт харківського губернатора Олексія Кучера із Олександром Ярославським та Геннадієм Кернесом.

Зокрема, після допису у FB, де Кучер порівняв Ярославського із трактором, Зеленський особисто зателефонував Кучеру і попросив вибачитися перед бізнесменом або шукати нове місце роботи.

Як відомо, Кучер видалив пост із соцмережі і примирився із Ярославським.

Саме Ярославський домовився із Джеком Ма про доставку із Китаю тестів на коронавірус.

Знати більше: В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. 
  • В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
  • Наразі у 8-ми областях України оголосили надзвичайну ситуацію: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Донецькій та Черкаській. Такий же режим вже ввели і в місті Київ. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийCovid-2019коронавірус
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