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Окружение Зеленского разделилось на "за" и "против" чрезвычайного положения в стране

Вторник, 24 марта 2020, 15:45
Окружение Зеленского разделилось на за и против чрезвычайного положения в стране

Решение о введении чрезвычайного положения в Украине разделило окружение президента Владимира Зеленского на два условных лагеря "за" и "против".

Источник: собеседники УП в Офисе президента, УП. Off the record

Дословно УП: "Первые выступают за жесткие условия борьбы с коронавирусом, к ним относят Арсена Авакова, Сергея Шефира. Также за введение чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который даже грозился уйти в отставку, если решение о НС не будет принято. Мол, ситуация катастрофическая и он не хочет нести за нее ответственность единолично.

Другая группа, в которую входит сам президент и глава его офиса Андрей Ермак, против введения ЧП. И в такое "мировосприятие" повлияли разговоры Зеленского с представителями крупного бизнеса".

Детали: 16 марта Зеленский собрал в офисе президента бизнесменов и олигархов и попросил о помощи.

Отмечается, что именно представители крупного бизнеса выступают против введения ЧП и приводили президенту аргументы по этому поводу.

Что было раньше: По словам собеседников УП, Зеленский лично вмешался в конфликт харьковского губернатора Алексея Кучера с Александром Ярославским и Геннадием Кернесом.

В частности, после сообщения в FB, где Кучер сравнил Ярославского с трактором, Зеленский лично позвонил Кучеру и попросил извиниться перед бизнесменом или искать новое место работы.

Как известно, Кучер удалил пост из соцсети и примирился с Ярославским.

Именно Ярославский договорился с Джеком Ма о доставке из Китая тестов на коронавирус.

Знать больше: В интернете требовали, чтобы я раскрывал коробки, фотографировал. Депутат рассказал, как везли тесты из Китая

Предыстория:

  • 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19.
  • В Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
  • Сейчас в 8-ми областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черкасской. Такой же режим уже ввели и в городе Киев.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийCovid-2019коронавирус
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