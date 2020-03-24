Окружение Зеленского разделилось на "за" и "против" чрезвычайного положения в стране

Решение о введении чрезвычайного положения в Украине разделило окружение президента Владимира Зеленского на два условных лагеря "за" и "против".

Источник: собеседники УП в Офисе президента, УП. Off the record

Дословно УП: "Первые выступают за жесткие условия борьбы с коронавирусом, к ним относят Арсена Авакова, Сергея Шефира. Также за введение чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который даже грозился уйти в отставку, если решение о НС не будет принято. Мол, ситуация катастрофическая и он не хочет нести за нее ответственность единолично.

Другая группа, в которую входит сам президент и глава его офиса Андрей Ермак, против введения ЧП. И в такое "мировосприятие" повлияли разговоры Зеленского с представителями крупного бизнеса".

Детали: 16 марта Зеленский собрал в офисе президента бизнесменов и олигархов и попросил о помощи.

Отмечается, что именно представители крупного бизнеса выступают против введения ЧП и приводили президенту аргументы по этому поводу.

Что было раньше: По словам собеседников УП, Зеленский лично вмешался в конфликт харьковского губернатора Алексея Кучера с Александром Ярославским и Геннадием Кернесом.

В частности, после сообщения в FB, где Кучер сравнил Ярославского с трактором, Зеленский лично позвонил Кучеру и попросил извиниться перед бизнесменом или искать новое место работы.

Как известно, Кучер удалил пост из соцсети и примирился с Ярославским.

Именно Ярославский договорился с Джеком Ма о доставке из Китая тестов на коронавирус.

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