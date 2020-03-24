Станом на 12:00 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців чи працівників Збройних сил України.

Джерело: інфромагентство Міноборони АрміяInform з посилання на начальника штабу – заступника командувача Медичних сил полковника медслужби Андрія Галушку

Пряма мова: "Нині на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію".

Деталі: За словами Галушки, Медичні сили отримали 20 тисяч захисних масок та 10 тисяч експрес-тестів – їх розподілять по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС.

Крім того, медичні установи забезпечені дезінфікуючими засобами.

Також у ЗСУ почали надходити спеціальні захисні костюми, які для військових шиє вітчизняне підприємство. Наразі виготовили 80 костюмів, половину з яких відправили в медслужбу ООС, незабаром очікують ще кілька партій.

Зазначається, що усі медичні установи ЗСУ працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, а планові операції тимчасово призупинені.

Завантаження госпітальної ланки становить менше 50%. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні, а в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори.

Медичним закладом для обсервації військових визначили Центральний військовий санаторій "Приморський".

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