У ВСУ немає жодного випадку коронавіруса
Станом на 12:00 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців чи працівників Збройних Сил України.
Джерело: інфромагентство Міноборони АрміяInform з посилання на начальника штабу – заступника командувача Медичних сил полковника медслужби Андрія Галушку
Пряма мова: "Нині на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію".
Деталі: За словами Галушки, Медичні сили отримали 20 тисяч захисних масок та 10 тисяч експрес-тестів – їх розподілять по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС.
Крім того, медичні установи забезпечені дезінфікуючими засобами.
Також у ЗСУ почали надходити спеціальні захисні костюми, які для військових шиє вітчизняне підприємство. Наразі виготовили 80 костюмів, половину з яких відправили в медслужбу ООС, незабаром очікують ще кілька партій.
Зазначається, що усі медичні установи ЗСУ працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, а планові операції тимчасово призупинені.
Завантаження госпітальної ланки становить менше 50%. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні, а в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори.
Медичним закладом для обсервації військових визначили Центральний військовий санаторій "Приморський".
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Передісторія:
- Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до щонайменше 3 квітня запроваджено карантин. Міста закрили усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.
- Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.