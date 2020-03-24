У ВСУ нет ни одного случая коронавируса
По состоянию на 12:00 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции среди военнослужащих или работников Вооруженных Сил Украины.
Источник: инфромагентство Минобороны АрмияInform со ссылкой на начальника штаба – заместителя командующего Медицинских сил полковника медслужбы Андрея Галушко
Прямая речь: "Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию".
Детали: По словам Галушки, Медицинские силы получили 20 тысяч защитных масок и 10 тысяч экспресс-тестов – их распределят по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС.
Кроме того, медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.
Также в ВСУ начали поступать специальные защитные костюмы, которые для военных шьет отечественное предприятие. Сейчас изготовили 80 костюмов, половину из которых отправили в медслужбу ООС, вскоре ожидают еще несколько партий.
Отмечается, что все медицинские учреждения ВСУ работают в режиме предоставления только неотложной помощи, а плановые операции временно приостановлены.
Загрузка госпитального звена составляет менее 50%. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные, а в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы.
Медицинским учреждением для обсервации военных определили Центральный военный санаторий "Приморский".
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Напомним:
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования. В Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 – вылечился.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает.
- С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
- Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.