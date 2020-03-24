У Києві заборонили продавати шаурму і каву на винос

Київська адміністрація посилила обмежувальні заходи у столиці для запобігання поширенню коронавірусу, заборонивши продавати шаурму, алкоголь на розлив і каву на винос.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на протокол постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, щодо заборони роботи МАФів із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв тощо, а також щодо заборони реалізації у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв".

Деталі: Окрім того, у столиці вводять обов’язковий "масочний режим" для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.

За дотриманням цього слідкуватиме Національна поліція та райдержадміністрації.

Також повідомляється, що міська влада попросила Нацакадемію медичних наук направити до столичних лікарень інфекціоністів, фахівців епідеміологічного напряму та спеціалістів із лабораторної діагностики для надання кваліфікованої меддопомоги хворим на COVID-19.

У КМДА наголосили, що рішення Постійної комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковими для виконання.

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