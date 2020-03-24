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У Києві заборонили продавати шаурму і каву на винос

Вівторок, 24 березня 2020, 17:20
У Києві заборонили продавати шаурму і каву на винос

Київська адміністрація посилила обмежувальні заходи у столиці для запобігання поширенню коронавірусу, заборонивши продавати шаурму, алкоголь на розлив і каву на винос.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на протокол постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

Дослівно: "Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу.  Зокрема, щодо заборони роботи МАФів із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв тощо, а також щодо заборони реалізації у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв".

Деталі: Окрім того, у столиці вводять обов’язковий "масочний режим" для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.

За дотриманням цього слідкуватиме Національна поліція та райдержадміністрації. 

Також повідомляється, що міська влада попросила Нацакадемію медичних наук направити до столичних лікарень інфекціоністів, фахівців епідеміологічного напряму та спеціалістів із лабораторної діагностики для надання кваліфікованої меддопомоги хворим на COVID-19.

У КМДА наголосили, що рішення Постійної комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковими для виконання.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до щонайменше 3 квітня запроваджено карантин. Міста закрили усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. 
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірускарантин
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