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В Киеве запретили продавать шаурму и кофе на вынос

Вторник, 24 марта 2020, 17:20
В Киеве запретили продавать шаурму и кофе на вынос

Киевская администрация усилила ограничительные меры в столице для предотвращения распространения коронавируса, запретив продавать шаурму, алкоголь на разлив и кофе на вынос.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Дословно: "Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, относительно запрета работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков".

Детали: Кроме того, в столице вводят обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

За соблюдением этого будет следить Национальная полиция и райгосадминистрации.

Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

В КГГА отметили, что решение Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС являются обязательными для исполнения.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования. В Украине обнаружили 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 – вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. 
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантин
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