В Киеве запретили продавать шаурму и кофе на вынос

Киевская администрация усилила ограничительные меры в столице для предотвращения распространения коронавируса, запретив продавать шаурму, алкоголь на разлив и кофе на вынос.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Дословно: "Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, относительно запрета работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков".

Детали: Кроме того, в столице вводят обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

За соблюдением этого будет следить Национальная полиция и райгосадминистрации.

Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

В КГГА отметили, что решение Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС являются обязательными для исполнения.

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