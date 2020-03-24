В Міноборони підготували 1000 ліжок на випадок захворювання Covid-19 серед військових

У Збройних силах України підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю та передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок у разі виникнення серед військовослужбовців спалаху Covid-19.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ.

Дослівно: "Збройні сили України та командування Медичних сил ЗСУ вживають заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зокрема, визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим – понад 500 ліжок інфекційного профілю (з них 33 боксованих і 75 напівбоксованих").

Деталі: У разі виникнення серед військовослужбовців Збройних сил України спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок інфекційного профілю".

Деталі: У Генштабі відзвітували, що при військових госпіталях та санаторіях вже упорядковані обсерваційні зони на випадок масового надходження хворих на коронавірус військовослужбовців та створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту медичного персоналу.

Також військові повідомили, що в зоні ООС відбулись навчання з переведення медичних пунктів військових частин (закладів) на роботу в умовах суворо-протиепідемічного режиму та здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних Сил України, залучених до проведення ООС.

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