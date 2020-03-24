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В Міноборони підготували 1000 ліжок на випадок захворювання Covid-19 серед військових

Вівторок, 24 березня 2020, 18:57
В Міноборони підготували 1000 ліжок на випадок захворювання Covid-19 серед військових

У Збройних силах України підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю та передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок у разі виникнення серед військовослужбовців спалаху Covid-19.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ.

Дослівно: "Збройні сили України та командування Медичних сил ЗСУ вживають заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зокрема, визначено можливості закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України із надання медичної допомоги інфекційним хворим – понад 500 ліжок інфекційного профілю (з них 33 боксованих і 75 напівбоксованих").

Деталі: У разі виникнення серед військовослужбовців Збройних сил України спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України передбачено додаткове розгортання ще 500 ліжок інфекційного профілю".

Деталі: У Генштабі відзвітували, що при військових госпіталях та санаторіях вже упорядковані обсерваційні зони на випадок масового надходження хворих на коронавірус військовослужбовців та створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту медичного персоналу.

Також військові повідомили, що в зоні ООС відбулись навчання з переведення медичних пунктів військових частин (закладів) на роботу в умовах суворо-протиепідемічного режиму та здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних Сил України, залучених до проведення ООС.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Станом на 12:00 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців чи працівників Збройних сил України.

"Українська правда" у Threads

Теми: МінобороникоронавірусООС
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