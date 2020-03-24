В Минобороны подготовили 1000 коек на случай заболевания Covid-19 среди военных

В Вооруженных силах Украины подготовлено более 500 коек инфекционного профиля и предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек в случае возникновения среди военнослужащих вспышки Covid-19.

Источник: пресс-служба Генштаба ВСУ.

Дословно: "Вооруженные силы Украины и командования Медицинских сил ВСУ принимают меры по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

В частности, определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным - более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксовых и 75 полубоксовых)".

В случае возникновения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины вспышки острой респираторной болезни Covid-19, в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля".

Детали: В Генштабе отчитались, что при военных госпиталях и санаториях уже упорядочены обсервационные зоны на случай массового поступления больных коронавирусом военнослужащих и создан запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты медицинского персонала.

Также военные сообщили, что в зоне ООС состоялись учения по переводу медицинских пунктов воинских частей (учреждений) на работу в условиях строго-противоэпидемического режима и осуществляется постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава Вооруженных Сил Украины, привлеченных к проведению ООС.

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним: