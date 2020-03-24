В Минобороны подготовили 1000 коек на случай заболевания Covid-19 среди военных
В Вооруженных силах Украины подготовлено более 500 коек инфекционного профиля и предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек в случае возникновения среди военнослужащих вспышки Covid-19.
Источник: пресс-служба Генштаба ВСУ.
Дословно: "Вооруженные силы Украины и командования Медицинских сил ВСУ принимают меры по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.
В частности, определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным - более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксовых и 75 полубоксовых)".
В случае возникновения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины вспышки острой респираторной болезни Covid-19, в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля".
Детали: В Генштабе отчитались, что при военных госпиталях и санаториях уже упорядочены обсервационные зоны на случай массового поступления больных коронавирусом военнослужащих и создан запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты медицинского персонала.
Также военные сообщили, что в зоне ООС состоялись учения по переводу медицинских пунктов воинских частей (учреждений) на работу в условиях строго-противоэпидемического режима и осуществляется постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава Вооруженных Сил Украины, привлеченных к проведению ООС.
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Напомним:
- По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено 97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
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По состоянию на 12:00 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди военнослужащих или работников Вооруженных Сил Украины.