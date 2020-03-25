На Волині перший випадок коронавірусу – у 7-річної дитини

У Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції – у 7-річної дівчинки.

Джерело: Волинська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "У 7-річної дитини в Волинській області зафіксовано COVID-19".

Деталі: Мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію 23 березня. У дівчинки була температура 37,2, кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.

Дитині провели експрес-тести на Грип А і В, які показали негативний результат, також взяли аналіз на COVID-19 у дитини і батька.

Увечері 23 березня у дитини підскочила температура до 38,2, але вранці і ввечері 24 березня температура була нормальною – 36,7.

24 березня аналіз підтвердив, що у дівчинки COVID-19.

Наразі стан її задовільний, температура нормальна, госпіталізації дитина не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

Повідомляється, що наразі проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

Читайте також: 24 березня. No Time To Die: як світ бореться з коронавірусом

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: