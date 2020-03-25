На Волині перший випадок коронавірусу – у 7-річної дитини
У Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції – у 7-річної дівчинки.
Джерело: Волинська обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "У 7-річної дитини в Волинській області зафіксовано COVID-19".
Деталі: Мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію 23 березня. У дівчинки була температура 37,2, кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.
Дитині провели експрес-тести на Грип А і В, які показали негативний результат, також взяли аналіз на COVID-19 у дитини і батька.
Увечері 23 березня у дитини підскочила температура до 38,2, але вранці і ввечері 24 березня температура була нормальною – 36,7.
24 березня аналіз підтвердив, що у дівчинки COVID-19.
Наразі стан її задовільний, температура нормальна, госпіталізації дитина не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.
Повідомляється, що наразі проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.
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Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.
- За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
- Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.