На Волыни первый случай коронавируса – у 7-летнего ребенка

В Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.

Источник: Волынская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксирован COVID-19".

Детали: Мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию 23 марта. У девочки была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.

Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В, которые показали отрицательный результат, также взяли анализ на COVID-19 у ребенка и отца.

Вечером 23 марта у ребенка подскочила температура до 38,2, но утром и вечером 24 марта температура была нормальной – 36,7.

24 марта анализ подтвердил, что у девочки COVID-19.

Сейчас состояние ее удовлетворительное, температура нормальная, в госпитализации ребенок не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.

Сообщается, что в настоящее время проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляцию.

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