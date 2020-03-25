На Волыни первый случай коронавируса – у 7-летнего ребенка
В Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.
Источник: Волынская областная государственная администрация в Facebook
Дословно: "У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксирован COVID-19".
Детали: Мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию 23 марта. У девочки была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.
Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В, которые показали отрицательный результат, также взяли анализ на COVID-19 у ребенка и отца.
Вечером 23 марта у ребенка подскочила температура до 38,2, но утром и вечером 24 марта температура была нормальной – 36,7.
24 марта анализ подтвердил, что у девочки COVID-19.
Сейчас состояние ее удовлетворительное, температура нормальная, в госпитализации ребенок не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.
Сообщается, что в настоящее время проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляцию.
Читайте также: 24 марта. No Time To Die: как мир борется с коронавирусом
Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Предыстория:
- По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
- За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
- Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.