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Під Києвом жінка з підозрою на Covid-19 народила дитину

Середа, 25 березня 2020, 10:57
Під Києвом жінка з підозрою на Covid-19 народила дитину

Вагітна жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус госпіталізували до Білої Церкви, 25 березня народила дитину.

Джерело: перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook

Пряма мова: "Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірусну хворобу вчора (24 березня, – ред.) шпиталізували до Білої Церкви, сьогодні о 03:00 народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика.
Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше".

Деталі: За словами чиновника, стан дитини теж задовільний, він народився з вагою 3600.

Маркушин додав, що жінку 25 березня переведуть в інфекційне відділення, а хлопчик тимчасово буде на карантині.

Що було раніше: Жінці 20 березня зробили експрес-тест на коронавірус, і він виявився негативним. Водночас ПЛР-аналіз, результати якого були готові 24 березня, показав, що у вагітної Covid-19.    

24 березня у жінки взяли біоматеріал на повторний аналіз. 

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
  • Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.
  • За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
  • Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.
  • 24 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції – у 7-річної дівчинки.


 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиївська областьдітиCovid-2019
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