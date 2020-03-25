Под Киевом женщина с подозрением на Covid-19 родила ребенка

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Среда, 25 марта 2020, 11:57

Беременная женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус госпитализировали в Белой Церкви, 25 марта родила ребенка.

Источник: первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в Facebook

Прямая речь: "Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера (24 марта, – ред.) госпитализировали в Белую Церковь, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика.

Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше".

Детали: По словам чиновника, состояние ребенка тоже удовлетворительное, он родился с весом 3600.

Маркушин добавил, что женщину 25 марта переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно будет на карантине.

Что было раньше: Женщине 20 марта сделали экспресс-тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. В то же время ПЦР-анализ, результаты которого были готовы 24 марта, показал, что у беременной Covid-19.

24 марта у женщины взяли биоматериал на повторный анализ.

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
  • За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
  • Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.
  • 24 марта в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирус Киевская область дети Covid-2019


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