Под Киевом женщина с подозрением на Covid-19 родила ребенка

Беременная женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус госпитализировали в Белой Церкви, 25 марта родила ребенка.

Источник: первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в Facebook

Прямая речь: "Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера (24 марта, – ред.) госпитализировали в Белую Церковь, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика.

Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше".

Детали: По словам чиновника, состояние ребенка тоже удовлетворительное, он родился с весом 3600.

Маркушин добавил, что женщину 25 марта переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно будет на карантине.

Что было раньше: Женщине 20 марта сделали экспресс-тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. В то же время ПЦР-анализ, результаты которого были готовы 24 марта, показал, что у беременной Covid-19.

24 марта у женщины взяли биоматериал на повторный анализ.

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