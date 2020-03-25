Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що у місті підтвердили 4 перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, тому Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію.

Джерело: Facebook-cторінка Буряка

Пряма мова: "У Запоріжжі зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років.

Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті".

Деталі: Буряк повідомив, що у середу на сесії міськради виділять ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

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