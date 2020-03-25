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У Запоріжжі надзвичайна ситуація: коронавірус виявили у 4 людей

Середа, 25 березня 2020, 10:59
У Запоріжжі надзвичайна ситуація: коронавірус виявили у 4 людей

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що у місті підтвердили 4 перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, тому Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію.

Джерело: Facebook-cторінка Буряка

Пряма мова: "У Запоріжжі зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років.

Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті".

Деталі: Буряк повідомив, що у середу на сесії міськради виділять ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі у 8-ми областях України оголосили надзвичайну ситуацію: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Донецькій та Черкаській. Такий же режим вже ввели і в місті Київ. 
  • 23 березня в Україну з Китаю доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
  • 25 березня Кабінет міністрів у зв'язку із пандемією коронавірусу у світі може запровадити стан надзвичайної ситуації по всій країні.

Українська правда

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Теми: ЗапоріжжякоронавірусCovid-2019
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