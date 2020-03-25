Городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил, что в городе подтвердили 4 первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому Запорожье вводит чрезвычайную ситуацию.

Источник: Facebook-страница Буряка

Прямая речь: "В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет.

Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе".

Детали: Буряк сообщил, что в среду на сессии горсовета выделят еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

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Напомним: