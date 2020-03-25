Запорожье также вводит чрезвычайную ситуацию

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Среда, 25 марта 2020, 11:59

Городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил, что в городе подтвердили 4 первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому Запорожье вводит чрезвычайную ситуацию.

Источник: Facebook-страница Буряка

Прямая речь: "В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет.

Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе".

Детали: Буряк сообщил, что в среду на сессии горсовета выделят еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился.
  • Сейчас в 8-ми областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черкасской. Такой же режим уже ввели и в городе Киев.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 23 марта в Украину из Китая доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
  • 25 марта Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.

Украинская правда
Темы: Запорожье коронавирус Covid-2019


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