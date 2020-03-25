Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні – джерела

У середу Кабінет міністрів у зв'язку із пандемією коронавірусу у світі може запровадити стан надзвичайної ситуації по всій країні.

Джерело: співрозмовники УП серед членів уряду

Деталі: Кабмін поки не буде звертатись до президента щодо запровадження надзвичайного стану, а обмежиться оголошенням надзвичайної ситуації в усіх областях.

Пряма мова одного із урядовців: "Існує комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка має провести формальне засідання і звернутися до уряду з відповідною пропозицією".

За даними УП, відповідна комісія проводила своє засідання у вівторок ввечері.

Тепер Кабмін може розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації.

Один з членів КМУ підтвердив інформацію. За його словами, "це питання планується".

Крім цього уряд має розглянути проект змін в бюджет, якими буде передбачено створення стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Однак розмір цього фонду поки не визначений.

Що було раніше: Ще 24 березня Глава МВС Арсен Аваков запевняв, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану.

За інформацією УП, рішення про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення президента Володимира Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".