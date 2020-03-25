Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні – джерела
У середу Кабінет міністрів у зв'язку із пандемією коронавірусу у світі може запровадити стан надзвичайної ситуації по всій країні.
Джерело: співрозмовники УП серед членів уряду
Деталі: Кабмін поки не буде звертатись до президента щодо запровадження надзвичайного стану, а обмежиться оголошенням надзвичайної ситуації в усіх областях.
За словами співрозмовників УП, надзвичайну ситуацію в Україні оголосять на 30 днів.
Пряма мова одного із урядовців: "Існує комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка має провести формальне засідання і звернутися до уряду з відповідною пропозицією".
За даними УП, відповідна комісія проводила своє засідання у вівторок ввечері.
Тепер Кабмін може розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації.
Один з членів КМУ підтвердив інформацію. За його словами, "це питання планується".
Крім цього уряд має розглянути проект змін в бюджет, якими буде передбачено створення стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Однак розмір цього фонду поки не визначений.
Що було раніше: Ще 24 березня глава МВС Арсен Аваков запевняв, що на даному етапі для боротьби з епідемією коронавірусу не потрібне запровадження надзвичайного стану.
За інформацією УП, рішення про введення надзвичайного стану в Україні розділило оточення президента Володимира Зеленського на два умовні табори "за" і "проти".
За жорсткі умови боротьби із коронавірусом виступає Арсен Аваков, радник президента Сергій Шефір, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, який навіть грозився піти у відставку, якщо рішення про НС не буде ухвалено.
Інша група, до якої входить сам президент та голова його офісу Андрій Єрмак, проти введення НС. І на таке "світосприйняття" вплинули розмови Зеленського із представниками великого бізнесу.
16 березня Зеленський зібрав в офісі президента бізнесменів та олігархів і попросив про допомогу.
Відзначається, що саме представники великого бізнесу виступають проти введення НС та наводили президенту аргументи з цього приводу.
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- В Україну з Китаю доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
- Наразі у 8-ми областях України оголосили надзвичайну ситуацію: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Донецькій та Черкаській. Такий же режим вже ввели і в місті Київ.