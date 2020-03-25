Кличко не знає, коли відкриють метро у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко не знає чи відкриють столичний метрополітен 3 квітня, бо якщо коронавірус буде поширюватися, то обмеження діятимуть і надалі.

Джерело: брифінг міського голови 25 березня

Пряма мова: "Метро у столиці призупинило перевезення пасажирів 17 березня, попередньо - до 3 квітня, але ми слідкуємо за розвитком ситуації.

Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою і надалі - обмеження діятимуть.

Ми повинні максимально обмежити соціальні контакти, максимально захистити здоров’я і життя людей, тому дату відкриття метро сьогодні я вам назвати не можу".

Деталі: Кличко нагадав, що метро не працює не лише у Києві, а й у всіх містах України.

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