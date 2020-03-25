Кличко не знає, коли відкриють метро у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко не знає чи відкриють столичний метрополітен 3 квітня, бо якщо коронавірус буде поширюватися, то обмеження діятимуть і надалі.

Джерело: брифінг міського голови 25 березня

Пряма мова: "Метро у столиці призупинило перевезення пасажирів 17 березня, попередньо - до 3 квітня, але ми слідкуємо за розвитком ситуації.

Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою і надалі - обмеження діятимуть.

Ми повинні максимально обмежити соціальні контакти, максимально захистити здоров’я і життя людей, тому дату відкриття метро сьогодні я вам назвати не можу".

Деталі: Кличко нагадав, що метро не працює не лише у Києві, а й у всіх містах України.

Він розповів, що вірус поширюється: "Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми", тому міський голова звернувся до МВС та контролюючих органів, щоб вони штрафували порушників: "Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє і не наражає на небезпеку людей навколо".

За словами мера, наразі у столиці захворіла на COVID-19 31 особа. Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні (20 – в Олександрівській лікарні, 1 – в міській клінічній лікарні № 4), 10 лікуються вдома на самоізоляції.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: