Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко не знает откроют ли столичный метрополитен 3 апреля, потому что если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать и в дальнейшем.

Источник: брифинг городского головы 25 марта

Прямая речь: "Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно - до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации.

Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и дальше - ограничения будут действовать.

Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу".

Детали: Кличко напомнил, что метро не работает не только в Киеве, но и во всех городах Украины.

Он рассказал, что вирус распространяется: "Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми", поэтому городской голова обратился в МВД и контролирующим органам, чтобы они штрафовали нарушителей: "Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет и не подвергает опасности людей вокруг".

По словам мэра, сейчас в столице заболел на COVID-19 31 человек. Среди больных 21 человек находится в больнице (20 - в Александровской больнице, 1 - в городской клинической больнице № 4), 10 лечатся дома на самоизоляции.

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Напомним: