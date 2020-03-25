Кличко просить не "кошмарити" лікарів

Міський голова Києва Віталій Кличко просить аби журналісти та кияни не кошмарили лікарів, які й так працюють на повну та знаходяться у групі ризику інфікування.

Джерело: брифінг міського голови 25 березня

Пряма мова: "Хочу окремо звернутися до киян та до деяких журналістів: не кошмарте лікарів, не вривайтесь до лікарень заради відео та лайків у фейсбуці! Це аморально.

Дайте, будь ласка, медикам працювати, бо хто нас потім буде рятувати?"

Деталі: Мер вважає, що лікарі в основній групі ризику інфікування, адже працюють на передовій.

Він розповів, що вірус поширюється: "Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми", тому міський голова звернувся до МВС та контролюючих органів, щоб вони штрафували порушників: "Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє і не наражає на небезпеку людей навколо".

За словами Кличка, наразі у столиці захворіла на COVID-19 31 особа. Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні (20 – в Олександрівській лікарні, 1 – в міській клінічній лікарні № 4), 10 лікуються вдома на самоізоляції.



Кличко повідомив, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1 355 киян.



Наразі Київський лабораторний центр МОЗ перевіряє на коронавірус ще понад 30 зразків.

Доповнюється...