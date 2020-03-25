Кличко просить не "кошмарити" лікарів

1758 переглядів
Середа, 25 березня 2020, 12:53

Міський голова Києва Віталій Кличко просить аби журналісти та кияни не кошмарили лікарів, які й так працюють на повну та знаходяться у групі ризику інфікування.

Джерело: брифінг міського голови 25 березня

Пряма мова: "Хочу окремо звернутися до киян та до деяких журналістів: не кошмарте лікарів, не вривайтесь до лікарень заради відео та лайків у фейсбуці! Це аморально.

Дайте, будь ласка, медикам працювати, бо хто нас потім буде рятувати?"

Деталі: Мер вважає, що лікарі в основній групі ризику інфікування, адже працюють на передовій.

Він розповів, що вірус поширюється: "Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми", тому міський голова звернувся до МВС та контролюючих органів, щоб вони штрафували порушників: "Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє і не наражає на небезпеку людей навколо".

За словами Кличка, наразі у столиці захворіла на COVID-19 31 особа. Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні (20 – в Олександрівській лікарні, 1 – в міській клінічній лікарні № 4), 10 лікуються вдома на самоізоляції.

Кличко повідомив, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1 355 киян.

Наразі Київський лабораторний центр МОЗ перевіряє на коронавірус ще понад 30 зразків.

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Київ Віталій Кличко карантин коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко не знає, коли відкриють метро у Києві 25 березня 2020, 12:29
Кличко звільнив головного по парковках у Києві 25 березня 2020, 11:20
У Києві зросла кількість хворих на Covid-19, тепер їх 31 – Кличко 24 березня 2020, 23:35
Усі новини
Головні новини
Запоріжжя також вводить надзвичайну ситуацію
На Волині перший випадок коронавірусу – у 7-річної дитини
25 березня. No time to die: як світ бореться з коронавірусом
Коронавірус у Франції: за добу померла рекордна кількість людей
Усі новини
здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус

Освіта

120 безкоштовних онлайн-курсів від українських навчальних платформ