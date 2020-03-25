Кличко просить не "кошмарити" лікарів

Міський голова Києва Віталій Кличко просить аби журналісти та кияни не кошмарили лікарів, які й так працюють на повну та знаходяться у групі ризику інфікування.

Джерело: брифінг міського голови 25 березня

Пряма мова: "Хочу окремо звернутися до киян та до деяких журналістів: не кошмарте лікарів, не вривайтесь до лікарень заради відео та лайків у фейсбуці! Це аморально.

Дайте, будь ласка, медикам працювати, бо хто нас потім буде рятувати?"

Деталі: Мер вважає, що лікарі в основній групі ризику інфікування, адже працюють на передовій. Кличко закликав журналістів перевіряти інформацію і не поширювати маніпулятивних повідомлень.

Він розповів, що вірус поширюється: "Єдиний шанс зупинити його – максимально обмежити контакти між людьми", тому міський голова звернувся до МВС та контролюючих органів, щоб вони штрафували порушників: "Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так зрозуміє і не наражає на небезпеку людей навколо".

Мер також спрямував до Кабміну звернення, у якому просить забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби та соціально значущі товари.

Зокрема, на цукор, сіль, борошно, чай, соняшникову олію, вершкове масло, гречку, рис, макаронні вироби, воду питну, консерви тривалого зберігання.

За словами Кличка, наразі у столиці захворіла на COVID-19 31 особа. Серед хворих 21 людина перебуває в лікарні (20 – в Олександрівській лікарні, 1 – в міській клінічній лікарні № 4), 10 лікуються вдома на самоізоляції.



Кличко повідомив, що експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1 355 киян.



Наразі Київський лабораторний центр МОЗ перевіряє на коронавірус ще понад 30 зразків.

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