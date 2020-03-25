Кличко просит не "кошмарить" врачей

Мэр Киева Виталий Кличко просит чтобы журналисты и киевляне не кошмарили врачей, которые и так работают на полную и находятся в группе риска.

Источник: брифинг городского головы 25 марта

Прямая речь: "Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам: не кошмарьте врачей, не вривайтесь в больницы ради видео и лайков в фейсбуке! Это аморально.

Дайте, пожалуйста, медикам работать, потому что кто нас потом будет спасать?"

Детали: Кличко считает, что врачи в основной группе риска инфицирования, ведь работают на передовой.

По его словам, сейчас в столице заболел на COVID-19 31 человек. Среди больных 21 человек находится в больнице (20 - в Александровской больнице, 1 - в городской клинической больнице № 4), 10 лечатся дома на самоизоляции.

Кличко сообщил, что экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1355 киевлян.

Сейчас Киевский лабораторный центр МЗ проверяет на коронавирус еще более 30 образцов.

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