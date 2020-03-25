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Кличко просит не "кошмарить" врачей

Среда, 25 марта 2020, 11:53
Кличко просит не кошмарить врачей

Мэр Киева Виталий Кличко просит чтобы журналисты и киевляне не кошмарили врачей, которые и так работают на полную и находятся в группе риска.

Источник: брифинг городского головы 25 марта

Прямая речь: "Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам: не кошмарьте врачей, не вривайтесь в больницы ради видео и лайков в фейсбуке! Это аморально.

Дайте, пожалуйста, медикам работать, потому что кто нас потом будет спасать?"

Детали: Кличко считает, что врачи в основной группе риска инфицирования, ведь работают на передовой. Кличко призвал журналистов проверять информацию и не распространять манипулятивных сообщений.

Он рассказал, что вирус распространяется: "Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми", поэтому городской голова обратился в МВД и контролирующим органам, чтобы они штрафовали нарушителей: "Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть так поймет и не подвергает опасности людей вокруг".

Мэр также направил в Кабмин обращение, в котором просит обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства и социально значимые товары.

В частности, на сахар, соль, муку, чай, подсолнечное масло, сливочное масло, гречку, рис, макаронные изделия, воду питьевую, консервы длительного хранения.

По его словам, сейчас в столице заболел на COVID-19 31 человек. Среди больных 21 человек находится в больнице (20 - в Александровской больнице, 1 - в городской клинической больнице № 4), 10 лечатся дома на самоизоляции.

Кличко сообщил, что экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1355 киевлян.

Сейчас Киевский лабораторный центр МЗ проверяет на коронавирус еще более 30 образцов.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: КиевВиталий КличкокарантинкоронавирусCovid-2019
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