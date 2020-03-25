За сутки в Украину не пустили 30 иностранцев

За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, более 11 тысяч человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. У одного человека на границе экспресс-тест подтвердил коронавирус и его направили в столичную больницу.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "На выезд оформлено 2370 иностранцев, а в Украине из-за действия ограничения не пропущено почти 30 иностранных граждан".

Детали: За сутки пограничники провели температурный скрининг около 13 тысяч человек. Эти люди оформляли согласия и памятки о самоизоляцию.

Эвакуированным в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на Covid-19.

Тест у одного человека показал положительный результат. Пассажир прибыл из страны среднего востока: "Этот человек поступил разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы".

Кроме того за минувшие сутки более 3,2 тысячи украинцев пересекли границу пешком.

Что было раньше: По мнению премьера Дениса Шмыгаля, источником инфицирования коронавирусом в Украине являются граждане, которые возвращаются из-за рубежа. Шмыгаль предлагает закрыть любое пассажирское сообщение.

25 марта Кабинет министров продлил карантинные мероприятия на 30 дней и расширил чрезвычайную ситуацию на всю Украину до 24 апреля 2020 года.

В Украине продолжает работать только аэропорт "Борисполь", а на границе работают только отдельные пункты пропуска.

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Напомним: