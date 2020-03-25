За сутки в Украину не пустили 30 иностранцев

2757 просмотров
Среда, 25 марта 2020, 13:33

За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, более 11 тысяч человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. У одного человека на границе экспресс-тест подтвердил коронавирус и его направили в столичную больницу.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "На выезд оформлено 2370 иностранцев, а в Украине из-за действия ограничения не пропущено почти 30 иностранных граждан".

Детали: За сутки пограничники провели температурный скрининг около 13 тысяч человек. Эти люди оформляли согласия и памятки о самоизоляцию.

Эвакуированным в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на Covid-19.

Тест у одного человека показал положительный результат. Пассажир прибыл из страны среднего востока: "Этот человек поступил разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы".

Кроме того за минувшие сутки более 3,2 тысячи украинцев пересекли границу пешком.

Что было раньше: По мнению премьера Дениса Шмыгаля, источником инфицирования коронавирусом в Украине являются граждане, которые возвращаются из-за рубежа. Шмыгаль предлагает закрыть любое пассажирское сообщение.

25 марта Кабинет министров продлил карантинные мероприятия на 30 дней и расширил чрезвычайную ситуацию на всю Украину до 24 апреля 2020 года.

В Украине продолжает работать только аэропорт "Борисполь", а на границе работают только отдельные пункты пропуска.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба граница карантин коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики ОРДЛО не пропускают наблюдателей и местных жителей – пограничники 24 марта 2020, 15:50
Пограничники, которые контактировали с больным COVID-19 крымчанином – на самоизоляции 23 марта 2020, 18:31
Данные киевлян, вернувшихся из-за границы, передадут столичной власти 21 марта 2020, 19:02
Все новости
Главные новости
Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве
КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 24 АПРЕЛЯ И ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ
Карантин еще на 30 дней и чрезвычайную ситуация на всю страну планируют в Кабмине
Число жертв коронавируса превысило смерти от свиного гриппа
Все новости
здоровье

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус

мнение

Почему нас тянет к холодильнику: 7 неожиданных причин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів