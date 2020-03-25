За сутки в Украину не пустили 30 иностранцев
За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, более 11 тысяч человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. У одного человека на границе экспресс-тест подтвердил коронавирус и его направили в столичную больницу.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "На выезд оформлено 2370 иностранцев, а в Украине из-за действия ограничения не пропущено почти 30 иностранных граждан".
Детали: За сутки пограничники провели температурный скрининг около 13 тысяч человек. Эти люди оформляли согласия и памятки о самоизоляцию.
Эвакуированным в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на Covid-19.
Тест у одного человека показал положительный результат. Пассажир прибыл из страны среднего востока: "Этот человек поступил разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы".
Кроме того за минувшие сутки более 3,2 тысячи украинцев пересекли границу пешком.
Что было раньше: По мнению премьера Дениса Шмыгаля, источником инфицирования коронавирусом в Украине являются граждане, которые возвращаются из-за рубежа. Шмыгаль предлагает закрыть любое пассажирское сообщение.
25 марта Кабинет министров продлил карантинные мероприятия на 30 дней и расширил чрезвычайную ситуацию на всю Украину до 24 апреля 2020 года.
В Украине продолжает работать только аэропорт "Борисполь", а на границе работают только отдельные пункты пропуска.
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Напомним:
- По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
- С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.