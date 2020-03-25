Хворий на COVID-19 житель Одещини не самоізолювався - ЗМІ

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Середа, 25 березня 2020, 15:54

Випадок зараження новим коронавірусом в Одеській області підтверджено у 24-річного громадянина, котрий 13 березня прилетів із США, але режиму самоізоляції не дотримувався.

Джерело: "Думская"

Деталі: За даними журналістів, після повернення з Майямі у громадянина піднялася температура. Він приїхав в інфекційну лікарню, де провів добу.

Інформацію про те, що хворий ще 14 березня покинув інфекціонку, підтвердив глава Одеської ОДА Максим Куций.

В Одеській міській інфекційній лікарні у чоловіка взяли всі аналізи - на грип, інші ГРВІ та СODID-19.

Тести на грип та ГРВІ дали негативний результат. Далі, відповідно до протоколу, тестовий матеріал хворого був направлений в референс-лабораторію в Києві, де 25 березня підтвердили COVID-19.

На наступний день після госпіталізації чоловік написав заяву з проханням відпустити додому і зобов'язання самоізолюватись. Хворого виписали. Згодом виявилося, що він вказав недостовірний адресу. Крім того, чоловік не дотримувався режим самоізоляції, зазначає "Думская".

Теми: коронавірус Одеська область


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