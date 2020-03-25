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Хворий на COVID-19 житель Одещини не самоізолювався – ЗМІ

Середа, 25 березня 2020, 14:54
Хворий на COVID-19 житель Одещини не самоізолювався – ЗМІ

Випадок зараження новим коронавірусом в Одеській області підтверджено у 24-річного громадянина, котрий 13 березня прилетів із США, але режиму самоізоляції не дотримувався.

Джерело: "Думская"

Деталі: За даними журналістів, після повернення з Майямі у громадянина піднялася температура. Він приїхав в інфекційну лікарню, де провів добу.

Інформацію про те, що хворий ще 14 березня покинув інфекціонку, підтвердив глава Одеської ОДА Максим Куций.

В Одеській міській інфекційній лікарні у чоловіка взяли всі аналізи – на грип, інші ГРВІ та СODID-19.

Тести на грип та ГРВІ дали негативний результат. Далі, відповідно до протоколу, тестовий матеріал хворого направили в референс-лабораторію в Києві, де 25 березня підтвердили COVID-19.

Наступного дня після госпіталізації чоловік написав заяву з проханням відпустити додому і зобов'язання самоізолюватися. Хворого виписали.

Згодом виявилося, що він вказав недостовірну адресу. Крім того, чоловік не дотримувався режиму самоізоляції, зазначає "Думская".

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
  • Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.
  • За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
  • Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.
  • Верховна Рада для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 встановила штрафи за самовільне залишення місця обсервації (карантину) та підвищила кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОдеська областьCovid-2019карантин
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