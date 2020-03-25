Заболевший COVID-19 житель Одесской области не самоизолировался - СМИ

Случай заражения новым коронавирусом в Одесской области подтвержден у 24-летнего гражданина, который 13 марта прилетел из США и не соблюдал режим самоизоляции.

Источник: Думская

Детали: По данным журналистов, после возвращения из Майями у гражданина поднялась температура. Он приехал в инфекционную больницу, где провел сутки.

Информацию о том, что заболевший еще 14 марта покинул инфекционку, подтвердил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

В Одесской городской инфекционной больнице у мужчины взяли все анализы – на грипп, другие ОРВИ и СODID-19.

Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Далее, в соответствии с протоколом, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где 25 марта подтвердили COVID-19.

На следующий день после госпитализации мужчина написал заявление с просьбой отпустить домой и обязательство самоизолироваться. Больного выписали.

Впоследствии оказалось, что он указал недостоверный адрес. Кроме того, мужчина не соблюдал режим самоизоляции, отмечает "Думская".

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