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Заболевший COVID-19 житель Одесской области не самоизолировался – СМИ

Среда, 25 марта 2020, 14:54
Заболевший COVID-19 житель Одесской области не самоизолировался – СМИ

Случай заражения новым коронавирусом  в Одесской области подтвержден у 24-летнего гражданина, который 13 марта прилетел из США и не соблюдал режим самоизоляции.

Источник: Думская

Детали: По данным журналистов, после возвращения из Майями у гражданина поднялась температура. Он приехал в инфекционную больницу, где провел сутки.

Информацию о том, что заболевший еще 14 марта покинул инфекционку, подтвердил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

В Одесской городской инфекционной больнице у мужчины взяли все анализы – на грипп, другие ОРВИ и СODID-19.

Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Далее, в соответствии с протоколом, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где 25 марта подтвердили COVID-19.

На следующий день после госпитализации мужчина написал заявление с просьбой отпустить домой и обязательство самоизолироваться. Больного выписали.

Впоследствии оказалось, что он указал недостоверный адрес. Кроме того, мужчина не соблюдал режим самоизоляции, отмечает "Думская".

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Предыстория:

  • По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
  • За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
  • Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.
  • Верховная Рада для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 установила штрафы за самовольное оставление места обсервации (карантина) и повысила уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусОдесская областьCovid-2019карантин
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