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Рябошапка про нового генпрокурора: Не найкращий вибір

Середа, 25 березня 2020, 15:42
Рябошапка про нового генпрокурора: Не найкращий вибір

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що ексглава Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова – не найкраща кандидатура на генпрокурора.

Джерело: інтерв’ю Рябошапки Олесі Бацман у YouTube

Пряма мова: "Думаю, що в першу чергу вона (Венедіктова, – ред.) своя, сама для себе. Але наскільки вона буде незалежною, ми побачимо в найближчі декілька днів і по перших її рішеннях.

Хто її лобіював? Хто її привів у команду Володимира Зеленського? Це Руслан Стефанчук, з яким вони достатньо близько і давно знайомі. А хто лобіював? Мені складно сказати, чому президент прийняв саме таке рішення і чому призначили її. Я думаю, що це далеко не кращий вибір".

Деталі: Говорячи про своє звільнення, Рябошапка вказав, що "тут співпали інтереси багатьох людей":  починаючи від тих, хто, можливо, хотів би посісти його посаду і тих, хто посів посаду Андрія Богдана, а також людей, які делегували раніше своїх прокурорів в органи прокуратури, яких в ОГУ почали звільняти за недоброчесність і непрофесійність.

Також, за його словами, багато людей, яких називають олігархами, "відчули, що коли Офіс генпрокурора разом з  НАБУ можуть працювати ефективно, то можуть становити загрозу (для них, – ред.).

І врешті, на думку Рябошапки, наклався також "чинник політичний, коли треба було когось принести в жертву заради рейтингу".

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Передісторія: 

  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РябошапкаВенедіктоваОфіс генпрокурора
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