Рябошапка о новом генпрокуроре: Не самый лучший выбор

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Среда, 25 марта 2020, 16:42

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что экс-глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова – не самый лучший кандидат на генпрокурора.

Источник: интервью Рябошапки Олесе Бацман в YouTube

Прямая речь: "Думаю, что в первую очередь она (Венедиктова, – ред.) своя, сама для себя. Но насколько она будет независимой, мы увидим в ближайшие несколько дней и по первым ее решениям.

Кто ее лоббировал? Кто ее привел в команду Владимира Зеленского? Это Руслан Стефанчук, с которым они достаточно близко и давно знакомы. А кто лоббировал? Мне сложно сказать, почему президент принял именно такое решение и почему назначили ее. Я думаю, что это далеко не лучший выбор".

Детали: Говоря о своем увольнении, Рябошапка отметил, что "здесь совпали интересы многих людей": начиная от тех, кто, возможно, хотел бы занять его должность, и тех, кто занял должность Андрея Богдана, а также людей, которые делегировали раньше своих прокуроров в органы прокуратуры, которых в ОГУ начали увольнять за недобросовестность и непрофессионализм.

Также, по его словам, много людей, которых называют олигархами, "почувствовали, что когда Офис генпрокурора вместе с НАБУ могут работать эффективно, то могут представлять угрозу (для них, – ред.).

И наконец, по мнению Рябошапки, наложился также "фактор политический, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга".

Узнать больше: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Рябошапка Венедиктова Офис генпрокурора


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