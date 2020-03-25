Рябошапка про текст підозри Порошенку: Це юридичний треш
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що проєкт підозри щодо 5-го президента Петра Порошенка, який йому пропонувало підписати Державне бюро розслідувань, це юридичний треш.
Джерело: інтерв’ю Рябошапки Олесі Бацман у YouTube
Пряма мова: "Те, що було запропоновано підписати, - це, насправді, юридичний "треш", який не витримує критики.
По-перше, документ був необгрунтованим. По-друге, він був незаконним.
Те, в чому звинувачували п'ятого президента, не мало під собою достатніх підстав, не було ніяких доказів, які би підтверджували ці дії.
Юридична кваліфікація теж була фантастична ... У цих діях не можна було звинуватити президента в той час".
Деталі: За його словами, якби він підписав цей документ, то і сам би міг стати фігурантом кримінального провадження у майбутньому.
Рябошапка сказав, що тест підозри Порошенку складали у ДБР, коли в.о директора там була Ірина Венедіктова, яка тиждень тому замінила Рябошапку на посту генпрокурора, тож Венедіктова тепер сама може підписати цю підозру, яку під її керівництвом готували у ДБР.
На питання, чи підпише Венедіктова підозру Порошенку, Рябошапка відповів, що не астролог, але на його думку, "вона підпише все, що попросять ті, хто привів її на цю посаду".
Що було раніше: Ще у кінці лютого у Державному бюро розслідувань готували проекти підозр Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість.
Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Передісторія:
- 4 березня перед звітом правоохоронців у Верховній Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що останньою краплею для звільнення Рябошапки могло стати непідписання підозри Порошенку.
- Сам Рябошапка заперечив, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри колишньому президенту Петру Порошенку.
- Однак 5 березня Рябошапка заявив, що "не став нічиїм слугою" і був незалежним, а "незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити".