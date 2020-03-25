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Рябошапка про текст підозри Порошенку: Це юридичний треш

Середа, 25 березня 2020, 16:00
Рябошапка про текст підозри Порошенку: Це юридичний треш

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що проєкт підозри щодо 5-го президента Петра Порошенка, який йому пропонувало підписати Державне бюро розслідувань, це юридичний треш.

Джерело: інтерв’ю Рябошапки Олесі Бацман у YouTube

Пряма мова: "Те, що було запропоновано підписати, - це, насправді, юридичний "треш", який не витримує критики.

По-перше, документ був необгрунтованим. По-друге, він був незаконним.

Те, в чому звинувачували п'ятого президента, не мало під собою достатніх підстав, не було ніяких доказів, які би підтверджували ці дії.

Юридична кваліфікація теж була фантастична ... У цих діях не можна було звинуватити президента в той час".

Деталі: За його словами, якби він підписав цей документ, то і сам би міг стати фігурантом кримінального провадження у майбутньому.

Рябошапка сказав, що тест підозри Порошенку складали у ДБР, коли в.о директора там була Ірина Венедіктова, яка тиждень тому замінила Рябошапку на посту генпрокурора, тож Венедіктова тепер сама може підписати цю підозру, яку під її керівництвом готували у ДБР.

На питання, чи підпише Венедіктова підозру Порошенку, Рябошапка відповів, що не астролог, але на його думку, "вона підпише все, що попросять ті, хто привів її на цю посаду".

Що було раніше: Ще у кінці лютого у Державному бюро розслідувань готували проекти підозр Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість. 

Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 4 березня перед звітом правоохоронців у Верховній Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що останньою краплею для звільнення Рябошапки могло стати непідписання підозри Порошенку.
  • Сам Рябошапка заперечив, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри колишньому президенту Петру Порошенку.
  • Однак 5 березня Рябошапка заявив, що "не став нічиїм слугою" і був незалежним, а  "незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РябошапкаПорошенкоВенедіктоваГенпрокуратураДБР
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