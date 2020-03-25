Рябошапка о тексте подозрения Порошенко: Это юридический трэш

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Среда, 25 марта 2020, 17:00

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что проект подозрения относительно 5-го президента Петра Порошенко, который ему предлагало подписать Государственное бюро расследований, - это юридический трэш.

Источник: интервью Рябошапки Олеси Бацман в YouTube

Прямая речь: "То, что было предложено подписать, - это юридический "трэш", который не выдерживает критики.

Во-первых, документ был необоснованным. Во-вторых, он был незаконным.

То, в чем обвиняли пятого президента, имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия.

Юридическая квалификация тоже была фантастическая ... В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время".

Детали: По его словам, если бы он подписал этот документ, то и сам бы мог стать фигурантом уголовного производства в будущем.

Рябошапка сказал, что тест подозрения Порошенко составляли в ГБР, когда и.о. директора там была Ирина Венедиктова, которая неделю назад заменила Рябошапку на посту генпрокурора, поэтому Венедиктова сейчас сама может подписать это подозрение, которое под ее руководством готовили в ГБР.

На вопрос, подпишет ли Венедиктова подозрение Порошенко, Рябошапка ответил, что не астролог, но по его мнению, "она подпишет все, что попросят те, кто привел ее на эту должность".

Что было раньше: В конце февраля "Украинской правде" стало известно, что в Государственном бюро расследований готовили проекты подозрений пятому президенту Украины Петру Порошенко, но Офис генпрокурора их заворачивал из-за плохого качества.

Предыстория:

  • 4 марта перед отчетом правоохранителей в Верховной Раде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что последней каплей для увольнения Рябошапки могло стать неподписание подозрения Порошенко.
  • Сам Рябошапка отрицал, что в Офисе президента от него требовали подписать подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.
  • Однако 5 марта Рябошапка заявил, что "не стал ничьим слугой" и был независимым, а "независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить"

Алена Мазуренко, УП
Темы: Рябошапка Порошенко Венедиктова Генпрокуратура ГБР


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