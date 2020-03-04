Рябошапка про підозри Порошенку: Ніхто не вказував мені, що підписувати

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заперечує, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри колишньому президенту Петру Порошенку.

Джерело: запитання депутатів і відповіді на них керівників правоохоронних та антикорупційних органів на позачерговому засіданні Верховної Ради

Депутат Артур Герасимов ("Європейська солідарність") звернувся до генпрокурора: "Журналісти повідомили, що Ви були в Офісі Зеленського, де від Вас вимагали підписати три незаконні підозри на президента Порошенка. Також керівник фракції "Слуга народу" повідомив, що останньою краплею стало якраз непідписання цих підозр. Прокоментуйте це".

Відповідь Рябошапки: "Що стосується того, що в мене нібито вимагали підписати підозри – це неправда. Ніхто ніколи не давав мені вказівок підписувати чи не підписувати підозри. Щодо слів Арахамії – хай Арахамія сам коментує свої слова".

Цьому передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перед звітом правоохоронців у Верховній Раді заявив журналістам, що з усіх керівників правоохоронних органів "до пана Рябошапки найбільша кількість питань", хоча щодо всіх є питання.

Пряма мова Арахамії: "Останньою краплею (для звільнення Рябошапки – УП) – дуже гарне питання. Я не знаю. Можливо, підписання по пану Порошенку – це і є останньою краплею. Бо все готово до підписання підозри, але ніхто чомусь цього не робить... Є реально недопрацювання Офісу генерального прокурора – і це не тільки пан Рябошапка, це взагалі топ-менеджмент Офіс генпрокурора. Там і заступники теж багато чого не роблять того, чого від них чекає народ України".

Знати більше: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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