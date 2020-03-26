Під час зустрічі нової очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової із групою нардепів було схвалено пропозицію внести зміни до чинного закону "Про прокуратуру" для відновлення класичних чинів прокурорів.

Джерело: пресслужба ОГПУ із посиланням на генпрокурора Ірину Венедиктову

Пряма мова Венедиктової: "Нам потрібно подбати про честь прокурорського мундира. Такий крок поверне престиж органам прокуратури і стимулює працівників ще ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Класний чин символізує досвід, кваліфікацію та професійний шлях, який працівник пройшов в органах прокуратури".

Деталі: Учасники зустрічі обговорили присвоєння та позбавлення класичного чину прокурора. Нардепи хочуть, щоб такі чини присвоювались співробітникам прокуратури відповідно до займаної посади і стажу роботи.

На зустрічі, зокрема, був присутній голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Що передувало: На початку вересня 2019 року Верховна Рада підтримала реформу прокуратури. Зокрема, законом було скасовано Положення про класні чини працівників органів прокуратури України. Таким чином, прокурори аналогів офіцерських звань. Раніше класичні чини мали присвоюватись у послідовному порядку відповідно до ділових та особистих якостей працівника, посади та стажу робити.

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