Во время встречи нового руководителя Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой с группой нардепов было одобрено предложение внести изменения в действующий закон "О прокуратуре" для восстановления классных чинов прокуроров.

Источник: пресс-служба ОГПУ со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову

Прямая речь Венедиктовой: "Нам нужно позаботиться о чести прокурорского мундира. Такой шаг вернет престиж органам прокуратуры и будет стимулировать работников еще эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности. Классный чин символизирует опыт, квалификацию и профессиональный путь, который работник прошел в органах прокуратуры".

Детали: Участники встречи обсудили присвоение и лишение классного чина прокурора. Нардепы хотят, чтобы такие чины присваивались сотрудникам прокуратуры в соответствии с занимаемой должностью и стажем работы.

На встрече, в частности, присутствовал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Что предшествовало: В начале сентября 2019 Верховная Рада поддержала реформу прокуратуры. В частности, законом было отменено Положение о классных чинах работников органов прокуратуры Украины. Таким образом, прокуроры лишились аналогов офицерских званий. Ранее классические чины должны были присваиваться в последовательном порядке в соответствии с деловыми и личными качествами работника, должностью и стажем работы.

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