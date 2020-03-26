Ситнику відмовили у відкритті дисциплінарного провадження щодо суддів Рівненщини

25 березня 2020 року Третя Дисциплінарна палата ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарних справ за скаргою Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника стосовно суддів Рівненщини.

Джерело: Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя

Деталі: Йдеться про суддю Сарненського районного суду Рівненської області Олексія Рижого та суддю Рівненського апеляційного суду Василя Сачука.

Рішення про відмову оскарженню не підлягає.

Дослівно: "Відповідно до статті 45 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням".

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