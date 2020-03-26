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Ситнику відмовили у відкритті дисциплінарного провадження щодо суддів Рівненщини

Четвер, 26 березня 2020, 17:23
Ситнику відмовили у відкритті дисциплінарного провадження щодо суддів Рівненщини

25 березня 2020 року Третя Дисциплінарна палата ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарних справ за скаргою Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника стосовно суддів Рівненщини.

Джерело: Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя

Деталі: Йдеться про суддю Сарненського районного суду Рівненської області Олексія Рижого та суддю Рівненського апеляційного суду Василя Сачука.

Рішення про відмову оскарженню не підлягає.

Дослівно: "Відповідно до статті 45 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням".

Передісторія: 

  • Генпрокуратурою стосовно директора НАБУ Артема Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку  у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди, і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання під час свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.
  • Згодом Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.
  • Ситник не зміг оскаржити рішення, тому воно набрало чинності, і директора НАБУ внесли у реєстр корупціонерів.
  • Згодом він заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно рішення українського суду.

Українська правда

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Теми: ВРПСитниксуд
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