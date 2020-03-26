Ситнику відмовили у відкритті дисциплінарного провадження щодо суддів Рівненщини

1097 переглядів
Четвер, 26 березня 2020, 18:23

25 березня 2020 року Третя Дисциплінарна палата ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарних справ за скаргою Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника стосовно суддів Рівненщини.

Джерело: Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя

Деталі: Йдеться про суддю Сарненського районного суду Рівненської області Олексія Рижого та суддю Рівненського апеляційного суду Василя Сачука.

Рішення про відмову оскарженню не підлягає.

Дослівно: "Відповідно до статті 45 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням".

Передісторія: 

  • Генпрокуратурою стосовно директора НАБУ Артема Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку  у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди, і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання під час свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.
  • Згодом Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.
  • Ситник не зміг оскаржити рішення, тому воно набрало чинності, і директора НАБУ внесли у реєстр корупціонерів.
  • Згодом він заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно рішення українського суду.

Українська правда
Теми: Вища рада правосуддя Ситник суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Захист недоброчесних. Невже це – місія ВРП, РСУ, ВККСУ? 14 березня 2020, 08:00
Вища рада правосуддя – інструмент тиску на суддів? 28 лютого 2020, 09:23
Зеленський і перезавантаження судової системи: доживемо? 11 лютого 2020, 15:15
Усі новини
Головні новини
Дружина Кожари взяла вбивство в їхньому будинку на себе, каже про "випадковість" – захист
"Слуга народу" відмовляється від держфінансування
Як Кабмін пропонує Раді "порізати" фінансування міністерств: список
Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня для всіх, окрім випускників
Усі новини
Фото

Фотограф придумав, як знімати людей в умовах карантину, і уникати контактів

Кіно

Серіали про епідемії з хорошим фіналом