Ситнику відмовили у відкритті дисциплінарного провадження щодо суддів Рівненщини
Четвер, 26 березня 2020, 17:23
25 березня 2020 року Третя Дисциплінарна палата ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарних справ за скаргою Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника стосовно суддів Рівненщини.
Джерело: Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя
Деталі: Йдеться про суддю Сарненського районного суду Рівненської області Олексія Рижого та суддю Рівненського апеляційного суду Василя Сачука.
Рішення про відмову оскарженню не підлягає.
Дослівно: "Відповідно до статті 45 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням".
Передісторія:
- Генпрокуратурою стосовно директора НАБУ Артема Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди, і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання під час свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.
- Згодом Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф.
- Ситник не зміг оскаржити рішення, тому воно набрало чинності, і директора НАБУ внесли у реєстр корупціонерів.
- Згодом він заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно рішення українського суду.
Українська правда