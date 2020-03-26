Ситнику отказали в открытии дисциплинарного производства в отношении судей Ровенщины

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Четверг, 26 марта 2020, 18:23

Третья Дисциплинарная палата приняла решение отказать в открытии дисциплинарных дел по жалобе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в отношении судей Ровенщины.

Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия

Детали: Речь идет о судье Сарненского районного суда Ровенской области Алексея Рыжего и судье Ровенского апелляционного суда Василия Сачука.

Решение об отказе обжалованию не подлежит.

Дословно: "Согласно статьи 45 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" в открытии дисциплинарного дела должно быть отказано, если суть жалобы сводится к несогласию с судебным решением".

Предыстория:

  • Генпрокуратурой в отношении директора НАБУ Артема Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.
  • Впоследствии Саранинский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф.
  • Сытник не смог обжаловать решение, поэтому оно вступило в силу, и директора НАБУ внесли в реестр коррупционеров.
  • Также он заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению украинского суда.

Украинская правда
Темы: Высший совет правосудия Сытник суд


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