Ситнику отказали в открытии дисциплинарного производства в отношении судей Ровенщины

Третья Дисциплинарная палата приняла решение отказать в открытии дисциплинарных дел по жалобе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в отношении судей Ровенщины.

Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия

Детали: Речь идет о судье Сарненского районного суда Ровенской области Алексея Рыжего и судье Ровенского апелляционного суда Василия Сачука.

Решение об отказе обжалованию не подлежит.

Дословно: "Согласно статьи 45 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" в открытии дисциплинарного дела должно быть отказано, если суть жалобы сводится к несогласию с судебным решением".

Предыстория: