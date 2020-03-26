Ситнику отказали в открытии дисциплинарного производства в отношении судей Ровенщины
Четверг, 26 марта 2020, 17:23
Третья Дисциплинарная палата приняла решение отказать в открытии дисциплинарных дел по жалобе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в отношении судей Ровенщины.
Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия
Детали: Речь идет о судье Сарненского районного суда Ровенской области Алексея Рыжего и судье Ровенского апелляционного суда Василия Сачука.
Решение об отказе обжалованию не подлежит.
Дословно: "Согласно статьи 45 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" в открытии дисциплинарного дела должно быть отказано, если суть жалобы сводится к несогласию с судебным решением".
Предыстория:
- Генпрокуратурой в отношении директора НАБУ Артема Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.
- Впоследствии Саранинский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф.
- Сытник не смог обжаловать решение, поэтому оно вступило в силу, и директора НАБУ внесли в реестр коррупционеров.
- Также он заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению украинского суда.
Украинская правда