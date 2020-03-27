На Житомирщині – 6 позитивних тестів на Covid-19

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П'ятниця, 27 березня 2020, 14:54

Станом на ранок 27 березня на Житомирщині швидкі тести показали 6 позитивних результатів на коронавірус, біоматеріали передали на повторне дослідження.

Джерело: сайт Радомишльської громади

Дослівно: "26 березня було проведено тестування контактних осіб, родичів та медичного персоналу на Covid-19, які були у контакті з хворою. Загалом, це складає 41 особу.

За результатами тестів у 6 осіб (парафіяни церкви) тест на Covid-19 позитивний".

Деталі: Зазначається, що 27 березня аналізи були передали до Житомирського обласного лабораторного центру, якій проведе відповідні дослідження та підтвердить або спростує результати тестів.

На даний час усі особи, які контактували з хворою, перебувають на ізоляції та під наглядом сімейних лікарів.

Місцева влада закликає громадян дотримуватися умов карантину і без нагальної потреби не залишати свої будинки.

Що було раніше: 27 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що у Житомирській області зафіксовано 2 випадки коронавірусу (1 летальний).

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Передісторія:

  • 13 березня у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.
  • У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинили рух транспорту, закрили ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мали міряти температуру.
  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.

Українська правда
Теми: Житомирщина коронавірус Covid-2019


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