В Житомирской области – 6 положительных тестов на Covid-19

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Пятница, 27 марта 2020, 14:54

По состоянию на утро 27 марта в Житомирской области быстрые тесты показали 6 положительных результатов на коронавирус, биоматериалы передали на повторное исследование.

Источник: сайт Радомышльской общины

Дословно: "26 марта было проведено тестирование контактных лиц, родственников и медицинского персонала на Covid-19, которые были в контакте с больной. В общем, это составляет 41 человека.

По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на Covid-19 позитивный".

Детали: Отмечается, что 27 марта анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, которой проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов.

В настоящее время все лица, контактировавшие с больной, находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Местные власти призывают граждан соблюдать условия карантина и без необходимости не покидать свои дома.

Что было раньше: 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Житомирской области зафиксировано 2 случая коронавируса (1 летальный).

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Предыстория:

  • 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
  • В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны были мерять температуру.
  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли. 

Украинская правда
Темы: Житомирская область коронавирус Covid-2019


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