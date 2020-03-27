По состоянию на утро 27 марта в Житомирской области быстрые тесты показали 6 положительных результатов на коронавирус, биоматериалы передали на повторное исследование.

Источник: сайт Радомышльской общины

Дословно: "26 марта было проведено тестирование контактных лиц, родственников и медицинского персонала на Covid-19, которые были в контакте с больной. В общем, это составляет 41 человека.

По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на Covid-19 позитивный".

Детали: Отмечается, что 27 марта анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, которой проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов.

В настоящее время все лица, контактировавшие с больной, находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Местные власти призывают граждан соблюдать условия карантина и без необходимости не покидать свои дома.

Что было раньше: 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Житомирской области зафиксировано 2 случая коронавируса (1 летальный).

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