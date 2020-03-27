В Житомирской области – 6 положительных тестов на Covid-19
По состоянию на утро 27 марта в Житомирской области быстрые тесты показали 6 положительных результатов на коронавирус, биоматериалы передали на повторное исследование.
Источник: сайт Радомышльской общины
Дословно: "26 марта было проведено тестирование контактных лиц, родственников и медицинского персонала на Covid-19, которые были в контакте с больной. В общем, это составляет 41 человека.
По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на Covid-19 позитивный".
Детали: Отмечается, что 27 марта анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, которой проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов.
В настоящее время все лица, контактировавшие с больной, находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.
Местные власти призывают граждан соблюдать условия карантина и без необходимости не покидать свои дома.
Что было раньше: 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Житомирской области зафиксировано 2 случая коронавируса (1 летальный).
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Предыстория:
- 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
- В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановили движение транспорта, закрыли рынки, людям на въезде и выезде из города должны были мерять температуру.
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли.