Внеочередную заседание Рады хотели собрать на стадионе "Динамо", но будет в зале – нардепы

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Четверг, 26 марта 2020, 12:21

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно должно состояться в субботу, планировали провести на стадионе "Динамо", или во дворе ВР, но в конце концов решили, что депутаты соберутся в зале парламента.

Источник: народные депутаты в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь собеседника УП: "Депутаты боятся за здоровье. Поэтому было два варианта: или стадион "Динамо", тот, что рядом с Мариинским (причем Суркис без проблем был готов его отдавать), или внутренний двор ВРУ. Но в конце решили, что соберемся в зале".

Детали: По словам депутата, во дворе здания Рады даже расставляли стулья, чтобы посмотреть, как это может выглядеть, но места для всех во дворе не хватало. Кроме того, провести заседание не в зале технически тяжело и значительно дольше, поскольку при таких условиях голосование проходило бы руками, а голоса должна была бы считать и записывать счетная комиссия.

Поэтому, по словам нардепов, решили, что заседание будет в зале и вживую.

Собеседники УП рассказали, что в парламенте провели уже несколько тестирований работы ВР через видеосвязь и выяснили, что на сегодняшний день в онлайн режиме Рада работать не может.

Во-первых, программы не могут обеспечить участие всех депутатов. Во-вторых, у программ нет должного уровня защиты. В-третьих, это не конституционно.

Сейчас в формате видеоконференции могут проходить только заседаниях комитетов.

По словам нардепов, решили, что перед заседанием ВР всем депутатам будут мерять температуру, раздадут перчатки, маски и очки.

По состоянию на 12:00 26 марта окончательной повестки дня еще нет. Сейчас дошлифовывают законы. На внеочередном заседании должны рассмотреть экономический блок, социальный и налоговый. А в идеале также проголосовать землю и банки под МВФ, но как это сделать никто пока не знает.

Что было раньше: 26 марта спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, и что сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.

Предыстория:

  • На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
  • Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работать по ранее установленному плану и воплощать реформы.
  • 25 марта заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.
  • Сейчас у 4 народных депутатов выявили коронавирус. В частности у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, у представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко и у внефракционного Сергея Рудика.
  • У депутата группы "Доверие"Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но заболел его сын.    

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада коронавирус


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