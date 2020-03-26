Внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно должно состояться в субботу, планировали провести на стадионе "Динамо", или во дворе ВР, но в конце концов решили, что депутаты соберутся в зале парламента.

Источник: народные депутаты в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь собеседника УП: "Депутаты боятся за здоровье. Поэтому было два варианта: или стадион "Динамо", тот, что рядом с Мариинским (причем Суркис без проблем был готов его отдавать), или внутренний двор ВРУ. Но в конце решили, что соберемся в зале".

Детали: По словам депутата, во дворе здания Рады даже расставляли стулья, чтобы посмотреть, как это может выглядеть, но места для всех во дворе не хватало. Кроме того, провести заседание не в зале технически тяжело и значительно дольше, поскольку при таких условиях голосование проходило бы руками, а голоса должна была бы считать и записывать счетная комиссия.

Поэтому, по словам нардепов, решили, что заседание будет в зале и вживую.

Собеседники УП рассказали, что в парламенте провели уже несколько тестирований работы ВР через видеосвязь и выяснили, что на сегодняшний день в онлайн режиме Рада работать не может.

Во-первых, программы не могут обеспечить участие всех депутатов. Во-вторых, у программ нет должного уровня защиты. В-третьих, это не конституционно.

Сейчас в формате видеоконференции могут проходить только заседаниях комитетов.

По словам нардепов, решили, что перед заседанием ВР всем депутатам будут мерять температуру, раздадут перчатки, маски и очки.

По состоянию на 12:00 26 марта окончательной повестки дня еще нет. Сейчас дошлифовывают законы. На внеочередном заседании должны рассмотреть экономический блок, социальный и налоговый. А в идеале также проголосовать землю и банки под МВФ, но как это сделать никто пока не знает.

В Раде искали место для внеочередной сессии фото: Источник УП

фото: Источник УП

Что было раньше: 26 марта спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, и что сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.

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