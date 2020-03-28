"Слуги" хотят собраться на внеочередное заседание в Раде: ради чего

На внеочередном заседании Верховной Рады планируется рассмотреть законопроект о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, а также предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, не предназначенные для борьбы с гриппом.

Источник: замглавы фракции СН Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В настоящее время финализируется и, я думаю, скоро будет зарегистрирован компромиссный законопроект от большинства фракций и групп.

Он касается экономической поддержки наиболее пострадавших бизнесов. Это как раз туристическая отрасль, малый бизнес - те, которые страдают в первую очередь".

Там будут налоговые льготы, в том числе отдельный пункт, который касается спиртовой отрасли, чтобы производители антисептиков получили ослабление по акцизу с 1 мая этого года

Один из законопроектов касается так называемых лекарств off label. Мы много читаем об этом в медиа: в Италии, Испании и других странах применяются лекарства, которые не должны были бы применяться против гриппа, но они дают положительный результат (в борьбе с коронавирусом - ред.).

Поэтому мы хотим дать возможность украинским медикам использовать эти препараты, если пациент или его родные не против".

Детали: По словам Кравчук, фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 30 марта в здании парламента, несмотря на карантин.

Депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате ВР рассматривают такую возможность.

Вместе с тем Кравчук подтвердила, что рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе - во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе.

Окончательное решение о месте проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято 29 марта на заседании согласительного совета.

Дословно: "Учитывая, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы "Рада" намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве".

Предыстория:

17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.

26 марта президент Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп, где подчеркнул важность присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной "стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть".

Верховная Рада не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, поскольку рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые необходимо рассмотреть.

Предполагалось, что ВР соберется на внеочередное заседание 27 марта, однако позже стало известно, что заседание планируется перенести на субботу. Позже стало известно, что рассматривается возможность провести внеочередное заседание на воскресенье, 29 марта.

По данным народных депутатов, заседание ВР планировали провести на стадионе "Динамо", или во дворе ВР, но в конце концов решили, что депутаты соберутся в зале парламента.