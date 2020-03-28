Боевики ОРДО запретили въезд всем, кроме граждан РФ и международных миссий

Боевики ОРДО запретили въезд на оккупированную территорию Донецкой области из России и ОРЛО всем, кто не имеет регистрации на территории ОРДО, кроме граждан России и сотрудников международных миссий.

Источник: Hromadske со ссылкой на "указ" главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина

Детали: Отмечается, что въезд на территорию ОРДО запрещается "через смежную территорию государств Российской Федерации и "ЛНР" гражданам, которые не имеют регистрации на территории "ДНР" или удостоверения на постоянное проживание ... или адресной справки, подтверждающей регистрацию".

При этом право на въезд имеют граждане России и представители мониторинговые миссии ОБСЕ, Международной миссии "Красного креста", ООН "при соответствующем сообщении и наличии медицинских показаний, подтверждающих их состояние здоровья".

Решение в отношении граждан, не зарегистрированных в "ДНР", но имеющих "вынуждающие обстоятельства", решение об их въезде будет принимать "Межведомственный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

Также все местные жители, прибывающие на территорию ОРДО, обязаны находиться на самоизоляции 14 дней со дня прибытия.

Документ также запрещает проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий.