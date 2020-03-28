Боевики ОРДО запретили въезд всем, кроме граждан РФ и международных миссий

Боевики ОРДО запретили въезд на оккупированную территорию Донецкой области из России и ОРЛО всем, кто не имеет регистрации на территории ОРДО, кроме граждан России и сотрудников международных миссий.

Источник: Hromadske со ссылкой на "указ" главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина

Детали: Отмечается, что въезд на территорию ОРДО запрещается "через смежную территорию государств Российской Федерации и "ЛНР" гражданам, которые не имеют регистрации на территории "ДНР" или удостоверения на постоянное проживание ... или адресной справки, подтверждающей регистрацию".

При этом право на въезд имеют граждане России и представители мониторинговые миссии ОБСЕ, Международной миссии "Красного креста", ООН "при соответствующем сообщении и наличии медицинских показаний, подтверждающих их состояние здоровья".

Решение в отношении граждан, не зарегистрированных в "ДНР", но имеющих "вынуждающие обстоятельства", решение об их въезде будет принимать "Межведомственный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

Также все местные жители, прибывающие на территорию ОРДО, обязаны находиться на самоизоляции 14 дней со дня прибытия.

Документ также запрещает проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий.

Предыстория:

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

С полуночи 21 марта боевики ОРДО полностью закрыли пропуск граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на линии разграничения со стороны Украины.

Пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств был временно прекращен с полуночи 22 марта.

Распоряжением правительства РФ, с 30 марта Россия временно ограничивает движение через железнодорожные, автомобильные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу. Среди категорий граждан, на которые данное ограничение не распространяется - россияне, постоянно проживающие на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).