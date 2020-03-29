На Чернігівщині - ще одна підозра на коронавірус

У Чернігівській області госпіталізовано ще одну людину з позитивним результатом експрес-тесту на коронавірус.

Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook

Пряма мова Прокопенка: "Маємо ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. До Борзнянської ЦРЛ госпіталізовано хвору із с.Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз направлено у референс-лабораторію для ПРЛ-тестування".

Деталі: За даними голови ОДА, хвора перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів.

Також Прокопенко повідомив, що іще двох людей госпіталізовано - у м.Прилуки та Бобровицькому районі, де хворого доправили до Козелецької ЦРЛ. Експрес-тести вказаних осіб негативні, їх додатково перевірять ПЛР-тестуванням.

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