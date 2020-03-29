На Чернігівщині - ще одна підозра на коронавірус

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Неділя, 29 березня 2020, 12:41

У Чернігівській області госпіталізовано ще одну людину з позитивним результатом експрес-тесту на коронавірус. 

Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook

Пряма мова Прокопенка: "Маємо ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. До Борзнянської ЦРЛ госпіталізовано хвору із с.Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз направлено у референс-лабораторію для ПРЛ-тестування".

Деталі: За даними голови ОДА, хвора перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів.

Також Прокопенко повідомив, що іще двох людей госпіталізовано - у м.Прилуки та Бобровицькому районі, де хворого доправили до Козелецької ЦРЛ. Експрес-тести вказаних осіб негативні, їх додатково перевірять ПЛР-тестуванням. 

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо, 

  • Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 
  • 28 березня в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, ввечері - 356 випадків, внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась.  
  • Вранці 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США.  

Українська правда
Теми: коронавірус Чернігівська область


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