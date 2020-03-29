На Черниговщине - еще одно подозрение на коронавирус

514 просмотров
Воскресенье, 29 марта 2020, 12:41

В Черниговской области госпитализирован еще один человек с положительным результатом экспресс-теста на коронавирус.

Источник: глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook

Прямая речь Прокопенко: "Есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую ЦРБ госпитализирована больная из с.Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования".

Детали: По данным главы ОГА, больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей.

Также Прокопенко сообщил, что еще два человека госпитализированы - в г.Прилуки и Бобровицком районе, где больного доставили в Козелецкую ЦРБ. Экспресс-тесты указанных лиц негативные, их дополнительно проверят ПЦР-тестированием.

Узнать больше: 

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним, 

  • По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.
  • 28 марта утром в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, вечером - 356 случаев, в результате осложнений умерли 4 человека, один - вылечился.
  • Утром 29 марта в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США. 

Украинская правда
Темы: коронавирус Черниговская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
29 марта. No time to die: В Украине более 100 зараженных за день, Нью-Йорк под ударом, Ухань открывается 29 марта 2020, 12:45
COVID-19: Парцхаладзе сообщил о смерти экс-замлавы Киевской ОГА 29 марта 2020, 12:29
В Киеве коронавирус обнаружили у врача и ребенка – Кличко 29 марта 2020, 12:04
Все новости
Главные новости
29 марта. No time to die: В Украине более 100 зараженных за день, Нью-Йорк под ударом, Ухань открывается
COVID-19: Парцхаладзе сообщил о смерти экс-замлавы Киевской ОГА
"Легких" больных COVID-19 больше не будут госпитализировать
В Украине не осталось областей, где не регистрировался бы коронавирус – Ляшко
Все новости
улыбнитесь!

10 оригинальных методов борьбы с коронавирусом

еда

Почему именно сейчас вам нужно сбалансированное питание

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!