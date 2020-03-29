На Черниговщине - еще одно подозрение на коронавирус
В Черниговской области госпитализирован еще один человек с положительным результатом экспресс-теста на коронавирус.
Источник: глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook
Прямая речь Прокопенко: "Есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую ЦРБ госпитализирована больная из с.Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования".
Детали: По данным главы ОГА, больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей.
Также Прокопенко сообщил, что еще два человека госпитализированы - в г.Прилуки и Бобровицком районе, где больного доставили в Козелецкую ЦРБ. Экспресс-тесты указанных лиц негативные, их дополнительно проверят ПЦР-тестированием.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним,
- По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.
- 28 марта утром в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, вечером - 356 случаев, в результате осложнений умерли 4 человека, один - вылечился.
- Утром 29 марта в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США.