На Черниговщине - еще одно подозрение на коронавирус

В Черниговской области госпитализирован еще один человек с положительным результатом экспресс-теста на коронавирус.

Источник: глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook

Прямая речь Прокопенко: "Есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую ЦРБ госпитализирована больная из с.Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования".

Детали: По данным главы ОГА, больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей.

Также Прокопенко сообщил, что еще два человека госпитализированы - в г.Прилуки и Бобровицком районе, где больного доставили в Козелецкую ЦРБ. Экспресс-тесты указанных лиц негативные, их дополнительно проверят ПЦР-тестированием.

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