Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

19 людей захворіли після спілкування з хворою на COVID-19 на Закарпатті 

Неділя, 29 березня 2020, 19:19
19 людей захворіли після спілкування з хворою на COVID-19 на Закарпатті 

На Закарпатті у 19 з 51 особи, які спілкувалися із хворою на COVID-19, встановлено позитивні результати тестів на коронавірус. 

Джерело:  голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook, Мукачівська міська рада з посиланням на директора медцентру "Сім'я" Євгена Мешко

Пряма мова Гетманенка: "Закарпатський лабораторний центр у Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб закарпатки, у якої підтвердили COVID-19.  Серед 51 встановленої контактної особи у 19, які контактували із жінкою, виявлено позитивні результати".

"Усі особи, які визначені як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року на самоізоляції. Стан їхнього здоров’я - під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги. 

Для підтвердження аналізів біоматеріали буде надіслано до Києва у референс-лабораторію МОЗ".

Деталі: Як повідомив директор медцентру "Сім'я" Євген Мешко, у трьох із 19 осіб, в яких виявили інфікування, були ознаки легкої застуди, тому у них було забрано мазки та проведено аналізи в Мукачівській ЦРЛ.

При цьому Мешко підкреслив, що контактних осіб - 48, а не 51, як повідомляли у Закарпатській ОДА. 

Дослівно: "У двох з них коронавірус не підтвердився, ще один під сумівом, його перероблять. На вимогу ДУ "Закарпатський лабораторний центр МОЗ України" було забрано мазки ще у 16 осіб із числа контактних, які не мають ознак простуди, їх доставлено до медцентру в п'ятницю ввечері разом із 3 зразками від осіб, що були обстежені попередньо в Мукачівській ЦРЛ".

"Очікуємо на результат референс-лабораторії з м.Київ. Троє контактних осіб з простудою почувають себе задовільно. Інші 16 людей немають ніяких симптомів", - зазначив Мешко. 

Деталі: Гетманенко додав, що наразі на Закарпатті діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV встановлено та підтверджено у однієї особи – мешканки м. Мукачеве.

Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, її стан задовільний.

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо, 

  • Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 
  • 28 березня станом на ранок, за даними ЦГЗ, в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, ввечері - 356 випадків, внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась
  • Вранці 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЗакарпаттякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: