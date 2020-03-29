19 людей захворіли після спілкування з хворою на COVID-19 на Закарпатті 

На Закарпатті у 19 з 51 особи, які спілкувалися із хворою на COVID-19, встановлено позитивні результати тестів на коронавірус.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook, Мукачівська міська рада з посиланням на директора медцентру "Сім'я" Євгена Мешко

Пряма мова Гетманенка: "Закарпатський лабораторний центр у Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб закарпатки, у якої підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленої контактної особи у 19, які контактували із жінкою, виявлено позитивні результати".

"Усі особи, які визначені як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року на самоізоляції. Стан їхнього здоров’я - під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги.

Для підтвердження аналізів біоматеріали буде надіслано до Києва у референс-лабораторію МОЗ".

Деталі: Як повідомив директор медцентру "Сім'я" Євген Мешко, у трьох із 19 осіб, в яких виявили інфікування, були ознаки легкої застуди, тому у них було забрано мазки та проведено аналізи в Мукачівській ЦРЛ.

При цьому Мешко підкреслив, що контактних осіб - 48, а не 51, як повідомляли у Закарпатській ОДА.

Дослівно: "У двох з них коронавірус не підтвердився, ще один під сумівом, його перероблять. На вимогу ДУ "Закарпатський лабораторний центр МОЗ України" було забрано мазки ще у 16 осіб із числа контактних, які не мають ознак простуди, їх доставлено до медцентру в п'ятницю ввечері разом із 3 зразками від осіб, що були обстежені попередньо в Мукачівській ЦРЛ".

"Очікуємо на результат референс-лабораторії з м.Київ. Троє контактних осіб з простудою почувають себе задовільно. Інші 16 людей немають ніяких симптомів", - зазначив Мешко.

Деталі: Гетманенко додав, що наразі на Закарпатті діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV встановлено та підтверджено у однієї особи – мешканки м. Мукачеве.

Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, її стан задовільний.

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