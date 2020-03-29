19 людей захворіли після спілкування з хворою на COVID-19 на Закарпатті
На Закарпатті у 19 з 51 особи, які спілкувалися із хворою на COVID-19, встановлено позитивні результати тестів на коронавірус.
Джерело: голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook, Мукачівська міська рада з посиланням на директора медцентру "Сім'я" Євгена Мешко
Пряма мова Гетманенка: "Закарпатський лабораторний центр у Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб закарпатки, у якої підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленої контактної особи у 19, які контактували із жінкою, виявлено позитивні результати".
"Усі особи, які визначені як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року на самоізоляції. Стан їхнього здоров’я - під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги.
Для підтвердження аналізів біоматеріали буде надіслано до Києва у референс-лабораторію МОЗ".
Деталі: Як повідомив директор медцентру "Сім'я" Євген Мешко, у трьох із 19 осіб, в яких виявили інфікування, були ознаки легкої застуди, тому у них було забрано мазки та проведено аналізи в Мукачівській ЦРЛ.
При цьому Мешко підкреслив, що контактних осіб - 48, а не 51, як повідомляли у Закарпатській ОДА.
Дослівно: "У двох з них коронавірус не підтвердився, ще один під сумівом, його перероблять. На вимогу ДУ "Закарпатський лабораторний центр МОЗ України" було забрано мазки ще у 16 осіб із числа контактних, які не мають ознак простуди, їх доставлено до медцентру в п'ятницю ввечері разом із 3 зразками від осіб, що були обстежені попередньо в Мукачівській ЦРЛ".
"Очікуємо на результат референс-лабораторії з м.Київ. Троє контактних осіб з простудою почувають себе задовільно. Інші 16 людей немають ніяких симптомів", - зазначив Мешко.
Деталі: Гетманенко додав, що наразі на Закарпатті діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV встановлено та підтверджено у однієї особи – мешканки м. Мукачеве.
Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, її стан задовільний.
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо,
- Станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19, 9 - летальних, 5 людей одужали.
- 28 березня станом на ранок, за даними ЦГЗ, в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, ввечері - 356 випадків, внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась.
- Вранці 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США.