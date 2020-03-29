19 людей захворіли після спілкування з хворою на COVID-19 на Закарпатті 

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Неділя, 29 березня 2020, 19:19

На Закарпатті у 19 з 51 особи, які спілкувалися із хворою на COVID-19, встановлено позитивні результати тестів на коронавірус. 

Джерело:  голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко у Facebook

Пряма мова Гетманенка: "Закарпатський лабораторний центр у Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб закарпатки, у якої підтвердили COVID-19.  Серед 51 встановленої контактної особи у 19, які контактували із жінкою, виявлено позитивні результати".

"Усі особи, які визначені як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року на самоізоляції. Стан їхнього здоров’я - під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги". 

Деталі: За словами голови ОДА, для підтвердження аналізів біоматеріали буде надіслано до Києва у референс-лабораторію МОЗ.

Гетманенко додав, що наразі на Закарпатті діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV встановлено та підтверджено у однієї особи – мешканки м. Мукачеве.

Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, її стан задовільний.

 

Українська правда
Теми: коронавірус Закарпаття карантин


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