19 человек заболели после общения с больной COVID-19 на Закарпатье

На Закарпатье у 19 из 51 человека, которые общались с больной COVID-19, установлены положительные результаты тестов на коронавирус.

Источник: глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook,

Прямая речь Гетманенко: "Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19.

Среди 51 установленного контактного лица у 19 контактировавших выявлены положительные результаты".

Все лица, определенные как контактные, находятся с 23 марта на самоизоляции. Состояние их здоровья - под контролем врачей первичного уровня.

Легкие состояния лечатся амбулаторно, согласно протоколам утвержденных Минздравом. В случае ухудшения их госпитализируют для предоставления соответствующей медицинской помощи.

Для подтверждения анализов биоматериалы будут отправлены в Киев в референс-лабораторию МОЗ".

Детали: Как сообщил директор медцентра "Семья" Евгений Мешко, у троих из 19 человек, у которых обнаружили инфицирование, были признаки легкой простуды, поэтому у них забрали мазки и провели анализы в Мукачевской ЦРБ.

При этом Мешко подчеркнул, что контактных лиц - 48, а не 51, как сообщали в Закарпатской ОГА.

Дословно: "У двух из них коронавирус не подтвердился, еще один под сомнением, его переделают. По требованию ГУ "Закарпатский лабораторный центр МОЗ" забрали мазки еще у 16 ​​человек из числа контактных, которые не имеют признаков простуды, они доставлены в медцентр в пятницу вечером вместе с 3 образцами от лиц, которые были обследованы предварительно в Мукачевской ЦРБ".

"Ожидаем результат референс-лаборатории из г.Киева. Трое контактных лиц с простудой чувствуют себя удовлетворительно. Остальные 16 человек не имеют никаких симптомов", - отметил Мешко.

Детали: Гетманенко добавил, что в настоящее время на Закарпатье диагноз острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV установлен и подтвержден у одного лица - жительницы г.Мукачево.

Женщина находится на лечении в областной инфекционной больнице в Ужгороде, ее состояние удовлетворительное.

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