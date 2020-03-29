19 человек заболели после общения с больной COVID-19 на Закарпатье
На Закарпатье у 19 из 51 человека, которые общались с больной COVID-19, установлены положительные результаты тестов на коронавирус.
Источник: глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook,
Прямая речь Гетманенко: "Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19.
Среди 51 установленного контактного лица у 19 контактировавших выявлены положительные результаты".
Все лица, определенные как контактные, находятся с 23 марта на самоизоляции. Состояние их здоровья - под контролем врачей первичного уровня.
Легкие состояния лечатся амбулаторно, согласно протоколам утвержденных Минздравом. В случае ухудшения их госпитализируют для предоставления соответствующей медицинской помощи.
Для подтверждения анализов биоматериалы будут отправлены в Киев в референс-лабораторию МОЗ".
Детали: Как сообщил директор медцентра "Семья" Евгений Мешко, у троих из 19 человек, у которых обнаружили инфицирование, были признаки легкой простуды, поэтому у них забрали мазки и провели анализы в Мукачевской ЦРБ.
Дословно: "У двух из них коронавирус не подтвердился, еще один под сомнением, его переделают. По требованию ГУ "Закарпатский лабораторный центр МОЗ" забрали мазки еще у 16 человек из числа контактных, которые не имеют признаков простуды, они доставлены в медцентр в пятницу вечером вместе с 3 образцами от лиц, которые были обследованы предварительно в Мукачевской ЦРБ".
"Ожидаем результат референс-лаборатории из г.Киева. Трое контактных лиц с простудой чувствуют себя удовлетворительно. Остальные 16 человек не имеют никаких симптомов", - отметил Мешко.
Детали: Гетманенко добавил, что в настоящее время на Закарпатье диагноз острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV установлен и подтвержден у одного лица - жительницы г.Мукачево.
Женщина находится на лечении в областной инфекционной больнице в Ужгороде, ее состояние удовлетворительное.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним,
- По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.
- 28 марта по состоянию на утро, по данным ЦОЗ, в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, вечером - 356 случаев, в результате осложнений умерли 4 человека, один - вылечился.
- Утром 29 марта в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США.