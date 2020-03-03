Скалецька у Нових Санжарах взяла участь у тенісному турнірі

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька взяла участь у турнірі з настільного тенісу в умовах обсервації у "Нових Санжарах" разом із людьми, яких евакуювали з Китаю.

Джерело: Facebook-сторінки міністерки Зоряни Скалецької та журналіста Олександра Махова

Пряма мова: "За ці дні настільний теніс став найулюбленішим видом спорту в "Нових Санжарах". В нас навіть відбувся перший міжнародний турнір в умовах обсервації".

Деталі: Махов повідомив, що у турнірі взяли участь близько 20 гравців. Переміг Олександр Кустенко із Маріуполя. Переможець отримав медаль та кубок від Львівської обласної федерації настільного тенісу.

Читайте також: Коронавірус та новосанжарський синдром. Як влада довела евакуацію з Китаю до паніки в Україні

Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія: