Скалецька у Нових Санжарах взяла участь у тенісному турнірі
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька взяла участь у турнірі з настільного тенісу в умовах обсервації у "Нових Санжарах" разом із людьми, яких евакуювали з Китаю.
Джерело: Facebook-сторінки міністерки Зоряни Скалецької та журналіста Олександра Махова
Пряма мова: "За ці дні настільний теніс став найулюбленішим видом спорту в "Нових Санжарах". В нас навіть відбувся перший міжнародний турнір в умовах обсервації".
Деталі: Махов повідомив, що у турнірі взяли участь близько 20 гравців. Переміг Олександр Кустенко із Маріуполя. Переможець отримав медаль та кубок від Львівської обласної федерації настільного тенісу.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Міністр МОЗ Зоряна Скалецька після протестів місцевих жителів у Нових Санжарах заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.
- Обсервація в Нових Санжарах завершиться 5 березня, якщо не виникне підозр на захворювання.