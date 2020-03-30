Головні новини неділі і ночі: Кабмін переглянув дербюджет, Зеленський спрогнозував 3 сценарії COVID-19
Кабмін переглянув державний бюджет, президент Володимир Зеленський прогнозує 3 можливі сценарії епідемії коронавіруса в Україні – новини, які були актуальні 29 березня.
Про бюджет
Уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, при цьому в новій редакції законопроекту збережені видатки на інфраструктуру, культуру та освіту.
У переглянутому державному бюджеті залишається незмінним фінансування будівництва та ремонту доріг, а також реформи оборонно-промислового комплексу.
Про коронавіруса в Україні
Президент Володимир Зеленський прогнозує три можливі сценарії поширення епідемії коронавірусу в Україні.
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Про інші важливі новини
МОЗ оновив стандарт надання медичної допомоги хворим на COVID-19, тепер він передбачає госпіталізацію лише хворих у стані середньої важкості та важкому.
Прем'єр міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця цього року для держслужбовців, які отримують оплату в розмірі понад 10 мінімальних ставок, відбудеться скорочення зарплат до половини початкової суми.
МОЗ України визначив 240 медичних закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, стан яких погіршується.
Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.
У разі відмови медзакладу проводити тест на COVID-19 за наявності симптомів громадяни мають повідомляти на визначену гарячу лінію в області, де вони мешкають.