Головні новини неділі і ночі: Кабмін переглянув дербюджет, Зеленський спрогнозував 3 сценарії COVID-19

Кабмін переглянув державний бюджет, президент Володимир Зеленський прогнозує 3 можливі сценарії епідемії коронавіруса в Україні – новини, які були актуальні 29 березня.

Про бюджет

Уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, при цьому в новій редакції законопроекту збережені видатки на інфраструктуру, культуру та освіту.

У переглянутому державному бюджеті залишається незмінним фінансування будівництва та ремонту доріг, а також реформи оборонно-промислового комплексу.

Про коронавіруса в Україні

Президент Володимир Зеленський прогнозує три можливі сценарії поширення епідемії коронавірусу в Україні.

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Про інші важливі новини

МОЗ оновив стандарт надання медичної допомоги хворим на COVID-19, тепер він передбачає госпіталізацію лише хворих у стані середньої важкості та важкому.

Прем'єр міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця цього року для держслужбовців, які отримують оплату в розмірі понад 10 мінімальних ставок, відбудеться скорочення зарплат до половини початкової суми.

МОЗ України визначив 240 медичних закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, стан яких погіршується.

Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

У разі відмови медзакладу проводити тест на COVID-19 за наявності симптомів громадяни мають повідомляти на визначену гарячу лінію в області, де вони мешкають.