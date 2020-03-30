Главные новости воскресенья и ночи: Кабмин пересмотрел госбюджет, 3 сценария коронавируса

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Понедельник, 30 марта 2020, 08:00

Кабмин пересмотрел государственный бюджет, президент Владимир Зеленский прогнозирует 3 возможных сценария эпидемии коронавируса в Украине – новости, которые были актуальны 29 марта.

О бюджете

Правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, при этом в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование

В пересмотренном государственном бюджете остается неизменным финансирование строительства и ремонта дорог, а также реформы оборонно-промышленного комплекса 

О эпидемии коронавируса в Украине

Президент Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.

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О других важных новостях

Минздрав обновил стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19, теперь он предусматривает госпитализацию только больных в состоянии средней тяжести и тяжелом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до конца этого года для госслужащих, которые получают оплату в размере более 10 минимальных, произойдет сокращение зарплат до половины первоначальной суммы.

МОЗ Украины определил 240 медицинских учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.

Кабмин на внеочередном заседании в воскресенье вечером поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

В случае отказа медучреждения проводить тест на COVID-19 при наличии симптомов граждане должны сообщать на "горячую линию" МОЗ в области проживания. 

Темы: Зеленский


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