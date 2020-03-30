Шмигаль про звільнення глав МОЗ і Мінфіну: Країна вимагає швидких дій

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Понеділок, 30 березня 2020, 15:46

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець і міністр фінансів Ігор Уманський – професіонали, здатні реалізовувати довгострокові реформи, але наразі країна вимагає швидких дій, тому уряд і подав постанови про звільнення.

Джерело: пост Шмигаля у Telegram

Пряма мова: " Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів".

Деталі: Шмигаль додав, що його Кабмін працює менше місяця, але виклики, з якими він зіткнувся "не відчував на собі жоден уряд за останні роки".

За словами прем’єра, під час режиму надзвичайної ситуації "один день рахується за місяць".

Шмигаль також висловив сподівання, що Ємець і Уманський і надалі продовжать допомагати його команді.

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів та Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я. При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення нових міністрів – і за кандидатуру Сергія Марченка на міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

Передісторія:

  • Ігор Уманський та Ілля Ємець стали міністрами лише 4 березня, коли було призначено новий Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем.
  • Ємцю довелося одразу боротися з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, вирішувати нагальні проблеми, пов’язані з пандемією та долати її наслідки. Уманський же постав перед потребою шукати фінансування для боротьби з коронавірусом, урізаючи інші статті бюджету.
  • Минулого тижня стало відомо, що Ємця й Уманського можуть скоро звільнити.
  • 29 березня депутати фракції "Слуга народу" зустрічалися зі Степановим, Марченком та Буславець щодо можливих призначень.
  • Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр фінансів Ігор Уманський та міністр охорони здоров'я Ілля Ємець уже подали у відставку. Але в оточенні Ємця заявили, що він заяву не писав.

Українська правда
Теми: Шмигаль МОЗ Мінфін звільнення


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