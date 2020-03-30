Шмигаль про звільнення глав МОЗ і Мінфіну: Країна вимагає швидких дій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець і міністр фінансів Ігор Уманський – професіонали, здатні реалізовувати довгострокові реформи, але наразі країна вимагає швидких дій, тому уряд і подав постанови про звільнення.

Джерело: пост Шмигаля у Telegram

Пряма мова: " Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів".

Деталі: Шмигаль додав, що його Кабмін працює менше місяця, але виклики, з якими він зіткнувся "не відчував на собі жоден уряд за останні роки".

За словами прем’єра, під час режиму надзвичайної ситуації "один день рахується за місяць".

Шмигаль також висловив сподівання, що Ємець і Уманський і надалі продовжать допомагати його команді.

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів та Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я. При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення нових міністрів – і за кандидатуру Сергія Марченка на міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

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