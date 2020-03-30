Зеленський виступить на позачерговому засіданні Ради

Президент Володимир Зеленський виступить під час третього позачергового засідання Верховної Ради 30 березня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: Засідання ВР має розпочатися о 16.30. Верховна Рада вдруге за день спробує призначити міністра охорони здоров’я та міністра фінансів.

На порядок денний роботи Ради винесено чотири питання:

1) про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я;

2) про призначення Сергія Марченка міністром фінансів;

3) проєкти законів, подані як альтернативні до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (№2571);

4) проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

За даними УП, Зеленський ближче до 16-ї приїхав у парламент.

Що було раніше: У понеділок парламент уже провів два позачергових засідання: перше тривало менше 30 хвилин, хоча на нього було винесено широке коло питань, друге тривало менше 10 хвилин – на ньому ухвалили закон про харчування в армії.

На першому засідання депутати звільнили Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я. При цьому депутати провалили голосування за призначення нових міністрів – за кандидатуру Сергія Марченка на посаду міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

Після цього Кабінет міністрів перереєстрував постанови про призначення Сергія Марченка і Максима Степанова.

Депутати засідали у медичних масках та рукавичках через ризик заразитися коронавірусом, через який в Україні оголошено карантин до 24 квітня.