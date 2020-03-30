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Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады

Понедельник, 30 марта 2020, 16:09
Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады

Президент Владимир Зеленский выступит во время третьего внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Заседание ВР должно начаться в 16.30. Верховная Рада во второй раз за день попытается назначить министра здравоохранения и министра финансов.

На повестку дня работы Рады вынесено четыре вопроса:

1) О назначении Максима Степанова министром здравоохранения;

2) О назначении Сергея Марченко министром финансов;

3) Проекты законов, представленные как альтернативные проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571),

4) Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

По данным УП, Зеленский ближе к 16-й приехал в парламент.

Что было раньше: В понедельник парламент уже провел два внеочередных заседания: первое продолжалось менее 30 минут, хотя на него было вынесено широкий круг вопросов, второе продолжалось менее 10 минут - на нем приняли закон о питании в армии.

На первом заседании депутаты уволили Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения. При этом депутаты провалили голосование за назначение новых министров - за кандидатуру Сергея Марченко на пост министра финансов, и за Максима Степанова на пост главы Минздрава.

После этого Кабинет министров перерегистрировал постановления о назначении Марченко и Степанова.

Депутаты заседали в медицинских масках и перчатках из-за риска заразиться коронавирусом, из-за которого в Украине объявлен карантин до 24 апреля.

Темы: ЗеленскийВерховная Радакоронавирус
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